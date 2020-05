El sanjuanino que impacta poniéndole color a la historia local

Hace poco más de un año, Pablo Pacheco comenzó restaurar a color fotografías monocromáticas antiguas de San Juan y creó un grupo en Facebook llamado “En busca del antiguo San Juan” que ya tiene más de 4 mil miembros. Allí, el colorista digital publica sus restauraciones que impactan de manera novedosa entre los seguidores.

“Se trata de una restauración en color de fotos monocromáticas, porque también entran las de tono sepia y distintas, no solo blanco y negro”, contó Pablo, a lo que agregó: “Aparte, lógicamente, también incluye un trabajo de restauración fotográfica, hay que encontrar una armonía de contrastes para poder apreciar mejor los detalles, como así también para facilitarle a la inteligencia artificial el proceso de detección, porque hay imágenes que son muy oscuras y otras muy iluminadas, hay que jugar con los tonos para ir encontrando el lenguaje correcto para sacarle el máximo provecho”.

En realidad, Pablo siempre ha trabajado en lo que es informática aunque sus tareas están más adaptadas a lo que es el diseño gráfico y 3d. Tiene 38 años y trabaja en un estudio de arquitectura. La restauración a color de imágenes monocromáticas, según él, “viene siendo un hobby”.

Los huerfanos del terremoto -

Restauracion de color

Todo empezó con una imagen antigua de la Catedral de San Juan, del 1880/90 aproximadamente. De ahí le empezó a gustar el tema y comenzó a buscar fotos: “Así empezó esta pasión de rescatar el pasado. De ahí, todo lo que son mis conocimientos de diseño gráfico y 3d lo volqué a esta tarea de la historia”.

Pablo explicó el procedimiento que lleva a cabo para realizar su trabajo: “Son varias etapas. Primero que nada, es una colaboración entre la máquina y yo. La máquina interviene en algunos algoritmos o inteligencia neuronal, que son códigos que procesan una imagen tratando de reconocer elementos, como árboles, agua, gente, rostros, muros, entre otros. Entonces, interpreta una parte de la foto”, sostuvo.

Pablo Pacheco, el sanjuanino que le pone color a la historia local.

Sin embargo, advirtió: “A veces hay que tener suerte porque hay imágenes que están muy deterioradas, con mucho ruido, y el programa te manda un manchón amarillo y no reconoce nada. En ese sentido la computadora trata de hacer un trabajo pero muy rara vez tiene un éxito total. Ahí intervengo yo, que manualmente corrijo los defectos de ese reconocimiento. Eso lo utilizo en distintos programas, mezclo Photoshop, Corel, algunos de aplicación web, como Polar, donde manejo los tonos, las luces, la sombra, la calidez, la saturación de distintos colores, por canal, etc”.

Hasta el momento su trabajo está en el grupo de Facebook, aunque aseguró que tiene en mente lanzar una página de Instagram. “No solo hago colorización, sino que también me he involucrado con la historia buscando datos, biliografía y todo lo que sea para el rescate de la historia de San Juan”, agregó Pablo, quien además, realiza estudios de lo que viene siendo el antiguo sistema hídrico del Valle del Tulum.