A dos años de la historia del niño maestro que conmovió al país: su presente

Con unos palos y nylon construyó el sueño de su vida: una escuelita para ayudar a sus compañeros y vecinos con las tareas de la escuela y para evitar que estén en la calle. Se llama Nicanor Quinteros y con apenas doce años cumplió su gran sueño: ser fundador de su propia escuela., en la que desde hace tres años ayuda a cerca de 30 chicos. Hoy, Nicanor tiene 14 años y tiene una escuelita con más comodidades, la bautizó "Escuela Patria Unidad" y se dedica a imprimirle la tarea a los chicos que no pueden acceder por la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

La escuelita que se conoció en el 2018 estaba dividida en tres aulas: una para nivel inicial, otras para los alumnos de 1º, 2º y 3º y otra para los de 4º,5º y 6º. Las mesas y las sillas de los alumnos eran cajones de verduras y el pizarrón lo armó con cartones en los que escribía con tizas. También tenía una bandera donada que flameaba en todas las fiestas patrias.

Luego de que su historia se viralizara, conoció la Casa de Sarmiento y fue invitado a distintos programas de televisión. Recibió donaciones de todo tipo y pudo rearmar la escuela con la que tanto soñó. No en vano Nicanor quiere ser profesor, lleva la pasión en la sangre y la lucha por conseguir condiciones para que los chicos puedan estudiar. La mayor distinción la recibió en el Senado, donde le otorgaron un diploma de honor.

En enero del 2019 la historia de Nicanor llegó a uno de los gigantes de las redes sociales del Norte: In The Now. Se trata de una página en Facebook que, de forma similar a Buzzfeed o Cultura Colectiva, rescata historias inspiradoras o relevantes de todo el mundo. Los administradores de la página llegaron a la historia de Nicanor gracias a la repercusión que tuvo en su momento la historia del pequeño, e hicieron un resumen (con videos de Tiempo de San Juan), pensado para la audiencia de Estados Unidos, Canada, Alemania y otros países que lo siguen. El video tuvo más de 19.000 vistas en el mundo.

El 9 de abril del año pasado inauguró las flamantes instalaciones de su escuela. En la escuelita, que también funciona como merendero, los chicos usan de guardapolvo y tienen clases dictadas por el mismísimo Nicanor. En las instalaciones hay una campana que hacen sonar a la hora de los recreos y también disponen de una bandera que izan y arrean al principio y al final de las clases. El aula fue construida por la Mutual y Obra Social Jerárquicos Salud, y cuenta con aire acondicionado y baño.

En la actualidad continúa funcionando esta escuelita, pero con limitaciones. Los chicos no pueden ir por el aislamiento y por ende, las clases están suspendidas. De igual modo Nicanor se las ingenia y les imprime las tareas a todos aquellos que no cuentan con los medios para hacerlo.