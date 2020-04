A un año de la sentencia al femicida de Talía Recabarren: amenazas y un pedido de justicia que continúa a viva voz

El 4 de abril se cumplió un año de la sentencia a Ángel Morales, el femicida que asesinó brutalmente a Talía Recabarren, una joven zondina de 17 años de edad. El juez Jorge Toro condenó a Morales a 10 años de prisión, pena que fue aumentada por la Corte de Justicia, que lo terminó sentenciando a 16 años tras las rejas. A un año de aquella condena que dejó gusto a poco, la madre de Talía, dijo que continúa esperando que se investigue si hubo tres implicados más, tal como lo dijo una testigo clave en el juicio. Contó cómo vive el día a día después de ser hasta amenazada de muerte en busca de respuestas sobre el caso de su hija.

El 16 de junio del 2016 Ángel Morales mató a Talía. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en un descampado del departamento. Anabella fue quien denunció la desaparición de su hija, la que fue relativizada según dijo a Tiempo de San Juan. "El caso de Talía nunca fue bien investigado. Desde que puse la denuncia, nadie me llevó el apunte. Me tomaron como una loca, como que mi hija era una puta hasta que la encontré muerta", recordó.

Las pruebas contra su ex novio, Ángel Morales, eran contundentes. Como Morales asesinó a Talía antes de cumplir la mayoría de edad, zafó de penas más duras. Primero Toro le dio 10 años y luego la Corte ajustó la condena y la elevó a 16 años al considerarlo "psicópata peligroso, narcisista maligno". Débora Zamora, involucrada sentimentalmente con Morales, fue quien declaró en el juicio que el femicida no estuvo solo cuando actuó sino que contó con la colaboración de otras personas.

"Siento que nadie me ha escuchado, necesito seguir pidiendo justicia porque faltan los otros tres asesinos de Talía.Con detener a Ángel Morales les pareció suficiente, quiero que investiguen quiénes son los otros tres. El caso de Talía estuvo mal investigado. Al menos quisiera que contemplaran la posibilidad de investigar lo que declaró Débora Zamora", agregó la mujer. Anabella dijo que tiene ese presentimiento como madre, que Morales no actuó solo porque su hija era una jovencita fuerte, que no hubiera podido ser reducida por una sola persona.

Pero no sólo con el femicidio tuvo que lidiar Anabella, aún continúa recibiendo amenazas de muerte. "Quiere que deje de pedir Justicia porque acá hay gato encerrado. La última vez en la misma capilla en honor a mi hija me dejaron una nota que decía que dejara de investigar porque si no iba a ser boleta", añadió.

Cabe recordar que por una desinteligencia judicial, Morales fue puesto en libertad antes de ser condenado. Pasó la Navidad del 2018 en familia. Ante el hecho, Anabella se trasladó a Angaco a verificar si era verdad que el femicida estaba allí. No solo fue denunciada sino que pasó varias horas en la comisaría detenida por supuestas amenazas a Morales.

"Aunque me cueste la vida voy a seguir pidiendo justicia para mi hija, mi niñita, la que me arrancaron", cerró diciendo Anabella. Nada más que decir.