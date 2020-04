Video: Odi, un perro fenómeno de San Juan que cautiva en las redes

Lleva su nombre inspirado en el dios griego Odin, el señor de la guerra, de la muerte, de la sabiduría, de la poesía y de la magia. Quizá tiene algo de esa grandeza. El perro Odi se hizo conocido en San Juan por estos días porque un video muestra un talento único para robarse el asado del parrillero y recibió un montón de likes en las redes donde su dueña, la comunicadora social Eugenia Putelli, posteó la curiosa escena.

Odi, un petiso raza beagle, es la feliz mascota de dos niños, una nena de 14 y un varón 12 años, en una casa de Capital. Cuando lo bautizaron con nombre de deidad, la familia no lo pronunciaba bien, y le quedó así, Odi.

Tiene 5 años y llegó a la familia por un amigo que es kinesiólogo y que tenía un paciente que vendía los cachorritos. “Mi hija nos venía pidiendo un perrito y quería un beagle, no sé por qué le gustaba esa raza, le hizo una cartita a Papá Noel pidiendo ese perro y le llegó para Navidad. Antes de irnos a cenar le apareció en el comedor de la casa. Tenía 43 días de vida”, contó Eugenia.

El perrito es calificado como “desastroso” por su dueña, a la que ha hecho rabiar mucho, comiéndose todos los zapatos, medias y almohadones de la casa. Pero tiene un montón de otras cualidades por las cuales es un fenómeno para la familia y muchos más.

Convive con dos gatos: son Kuky y su hijo, Gordo. El Odi al único que respeta es al Gordo porque se le para enfrente. Y tiene adoración por el patrón de la casa, Guillermo, a quien espera en la puerta todos los días moviéndole la cola.

Cuando quiere comer, Odi golpea la heladera con sus patitas, pero es exquisito y solo lo hace cuando ve algo rico, como milanesas, no deja a sus dueños en paz hasta que le convidan.

Sale de visita a sus amigos del barrio y para entrar golpea la puerta como si fuera una persona. Lo hace todos los días, como si tuviera un reloj interno, a las 18,30 en punto. “Cuando me ve subir al auto, se sienta atrás para irse conmigo y no te podés ir a ningún lado porque se instala. Entonces lo dejamos en el auto unos minutos sentado hasta que se cansa de esperar y se baja solo”, cuenta Eugenia. También acapara sillones con una autoridad envidiable. Duerme en un sofá y cuando lo quieren sacar, se mete debajo de una mesa ratona de donde no lo pueden sacar.

Esta es la historia de Odi, el perrito sanjuanino que es un fenómeno. Al menos saca una sonrisa en las redes en medio de tanta noticia triste que trae la pandemia.