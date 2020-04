La creatividad de un niño sanjuanino para relacionarse en plena cuarentena

La cuarentena obligatoria debido a la pandemia de coronavirus que lleva más de un mes en el país afecta a todos por igual. Pero, los más chicos quizás sean quienes necesiten más atención, lo que representa un gran desafío también para sus padres. El caso de Juan Francisco, un niño sanjuanino de 6 años que con su arte inspira a sus vecinos, es un claro ejemplo de que los adultos necesitamos aprender muchas cosas de los más pequeños.

Juanfri, como le dicen, es un pequeño gran artista. Pasa la mayor parte del tiempo de la cuarentena dibujando y, como necesitaba relacionarse con otra gente, se le ocurrió una idea brillante: regalarles dibujos a sus vecinos para que ellos los pinten y de esta forma generar un vínculo que trasciende lo meramente formal. Tal es así que uno de sus vecinos quedó impactado y no tuvo más remedio que salir a comprar lápices de colores.

Javier Gómez, uno de los vecinos, se prendió en la iniciativa de Juan Francisco.

“Nos deja a todos los de la cuadra dibujos para pintar, comparte su arte con todos nosotros y nos hace partícipe de una movida artística comunitaria. Me mató de amor. Las acciones cuando son desde el alma son auténticas, son transformadoras”, escribió en su muro de Facebook el músico sanjuanino Javier Gómez, quién rápidamente se copó con la iniciativa de Juanfri.

Érica, la mamá de Juan Francisco, contó que es partidaria de que su hijo no vea tanta tecnología: “Trato de que dibuje y haga otras cosas, de cualquier manera, a él le encanta dibujar”, contó. Además, detalló cómo nació la iniciativa: “Él está aprendiendo a escribir y me pidió ayuda para redactar, quería regalarle los dibujos a sus vecinos para que los pinten. Me gustó la idea y me pidió que lo acompañe. Prefiero que haga eso a que esté viendo televisión”, admitió.

Uno de los dibujos de Juanfri

“Le dejamos uno a cada vecino, él quería que los adultos pintaran y se entretuvieran un poco. Todo esto surgió del aburrimiento”, contó Érica. Juan Francisco está en 1ero, pero la cuarentena interrumpió las clases. Está aprendiendo las letras y también a escribir. “Él prefiere dibujar antes que escribir, pero ahora enganchó la onda de comunicarse. Como sabe las restricciones que hay, se le ocurrió este tipo de carta para tener contacto con la gente”, continuó contando la mamá.

Juanfri ama pintar. Ellos viven en el Barrio Mutual pero ahora están en el Barrio Smata. Según Érica, es muy inteligente y “sale con cada cosa”. “Él está entusiasmado con la idea de ser famoso. Lo único que lo relaja es dibujar”, finalizó su madre.