El desafío de informar en San Juan en tiempos de coronavirus

El periodismo es un servicio esencial. Si el lector se pregunta por qué, el libre flujo de información se considera clave en épocas de pandemia porque la gente necesita servicios y el periodismo es también un servicio, particularmente en momentos en los cuales la sociedad exige saber lo que está pasando en su localidad, en el país y el mundo. Periodistas sanjuaninos compartieron con Tiempo de San Juan cómo es informar en este momento, qué es lo que más quiere saber la gente y cómo viven personalmente un episodio que marcará la historia mundial.

¿Qué es lo que más quiere saber la gente? Gustavo Toledano, de radio AM 1020 y Telesol, dijo que el público quiere saber cuándo cobra, qué es lo que tiene permitido y qué no, los calendarios de vacunación y hasta el estado de salud de los pacientes que se encuentran en observación. “Periodismo de servicio, la gente quiere que le resuelvan sus dudas y es importante en este momento compartir información oficial para que la gente no caiga en fakenews”, agregó.

En igual sentido se expresó Daniela Pinardi, quien resaltó el papel de los comunicadores como difusores. “En tiempos de noticias falsas hay que aprender a discernir”, indicó la profesional. Daniela contó cómo vive personalmente la experiencia de trabajar cuando son muy pocas las personas que pueden circular en la calle, entre ellas los periodistas. Dani contó que atraviesa este momento con responsabilidad y también con una cuota de angustia, por los familiares con los que tiene contacto y la intención de resguardarlos de este enemigo sobre el cual sabemos muy poco.

Daniel Tejada, de Canal 13, explicó detalladamente cómo fueron cambiando las rutinas periodísticas desde que el coronavirus comenzó a convertirse en un tema protagónico de la agenda. “Se produjo una alteración absoluta de la rutina. Crecieron las horas de programación en vivo, empezamos a trabajar los fines de semana con más horas de noticias, la gente demanda información”, detalló.

Nunca antes el servicio de información tuvo un papel tan importante en el siglo XXI. Jorge Balmaceda, de Tiempo de San Juan, destacó la importancia de no generar pánico en la población en momentos de pandemia. “El gran desafío como periodista es filtrar la cantidad de información que circula para llevarlo de la manera más entendible y sin generar pánico para algo que es nuevo para todos”, alegó.

Marita Morales es productora del programa de la mañana de AM 1020. Dijo que la cantidad de mensajes que reciben diariamente se multiplicó, que las consultas son de todo tipo. “Hay gente que llama para saber si puede comprar ladrillos, las preguntas son de lo más variadas. Pero lo que más quiere saber la gente es cuándo va a cobrar, la cuestión económica les preocupa”, reveló.

Desde que el coronavirus se transformó en el tema central en todos los medios de comunicación del mundo, los periodistas que se dedican a deportes o hacen programas de entretenimiento tuvieron que aprender a amigarse con otras aristas del quehacer cotidiano.

En este sentido, Sebastián Caruso, quien se dedica desde hace años a trabajar en el ámbito deportivo, tuvo que reinventarse y ahora en la radio se dedica a ofrecer un panorama internacional del coronavirus.

El trío que hace el programa Alto Voltaje en Telesol tuvo que aplicar cambios. Es que no se permiten invitados en el piso. Luis Linares, Alejandro López y Mary Leiva agudizaron la creatividad y hacen mayor uso de las oportunidades que da la tecnología con las salidas en vivo por Skype.

La transformación que los medios de comunicación han venido experimentando en los últimos 20 años cambiaron las formas de llegar a la gente. Pero el periodista sigue allí, mutando ante los desafíos que impone el orden mundial. Hoy, con una pandemia en frente.