Para los nostálgicos sanjuaninos: mirá la foto del primer colectivo de Albardón

En el grupo de Facebook SAN JUAN ANTIGUO, los miembros publican cotidianamente imágenes y fotografías de momentos históricos de San Juan.

Este lunes, la usuaria Dina Guerra compartió una publicación en el grupo. Se trató de la foto del primer colectivo de pasajeros que unió Albardón con San Juan Capital.

La foto está en blanco y negro, es del año 1930 y el colectivo pertenecía a Eligio Guerra Cobos.

Mirá la imagen:

Los distintos miembros del grupo no dudaron en interactuar con la publicación, dándole el clásico "me gusta" y "me encanta".

Además, varios dejaron sus comentarios, también, indicando haber viajado en uno de esos.