Los “héroes sin capa”: ¿Qué hay detrás del aplauso a los médicos que se propaga en San Juan?

Si vivís en Argentina es casi seguro que en algún momento cerca de las nueve o diez de la noche escuchaste aplausos que venían desde alguna parte de la calle. A decir verdad con Argentina nos quedamos cortos porque el fenómeno social sucede en casi todo el mundo y San Juan no es la excepción. El motivo es para agradecer a las y los trabajadores de la salud y las fuerzas de seguridad que están en la primera línea batallando contra el avance de la pandemia. Enfermeros, policías, gendarmes, personas que trabajan en la limpieza y demás también entran en la nomina, pero son los médicos en si son los que mayormente han recibido en este último tiempo el calificativo de “héroes sin capa”. Un reconocimiento que desde el punto de vista humanitario es más que merecido, pero que en el fondo esconde varios aspectos que vale la pena analizar. Sobretodo cuando los medios masivos de comunicación en general repliegan a la perfección y presentan la situación como “el emocionante aplauso”, “el reconocimiento a los héroes”, y cuan felicitación y distinción se cruce en construcción de la agenda. En las redes hay varias muestras de esto, pero ¿Qué hay detrás de los aplausos? ¿En que contexto comenzaron? ¿Y qué dicen los médicos sanjuaninos al respecto?

Si analizamos lo que pasa en países como España e Italia, que en estos momentos son los más afectados por el Covid-19, los hechos reflejan varias particularidades. El coronavirus además de golpear al ciudadano común está generando un desgaste contra los trabajadores de salud de todo el mundo. Pasó en China y ahora en en Italia y España. Escasean los equipos de protección de los profesionales y el material para exámenes desde hace varias semanas. La cifra de personal médico infectado en España era de unos 5.400 hace dos días según la palabra de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de dicho país. Lo que representa el 13.6% del total nacional de 47,600 casos y alrededor del 1% del personal médico en el sistema (los números van en aumento a un ritmo vertiginoso). En Italia las y los trabajadores sanitarios contagiados —entre médicos, enfermeros y cuidadores— son al menos 4.824, de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Superior de Sanidad italiano, sobre un total de casi 75 mil infectados en el país, según publicó un estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense Jama.

Médicos chinos de Wuham. Fuente: BBC.

En medio de este colapso, el gobierno español lanzó la “inocente” campaña de los aplausos a los héroes sin capa que son los médicos y el personal de la salud. Pero detrás de las buenas acciones y el reconocimiento que sin duda se lo merecen, se trabaja en otro ideal con el concepto de héroe. En la literatura el héroe es el personaje central de la obra, es quien vive las hazañas y se sacrifica por todos nosotros, en especial en las novelas trágicas donde padece varias calamidades, pero las resiste porque precisamente es un héroe. Una especie de ente sobrenatural que ha sido dotado con otras virtudes que no tiene el humano ordinario y que tampoco puede escapar a su destino. En nuestro país y en particular en San Juan todavía estamos en una etapa de contención del virus, pero como bien afirmó el gobernador Sergio Uñac, la ministra de Salud Alejandra Venerando y la Jefa de Epidemiología Mónica Jofré en distintas oportunidades, la situación puede cambiar si no respetamos el aislamiento social. Es lo más importante para evitar los contagios masivos, la saturación del sistema de salud y las muertes que como quedó demostrado en el mundo, sucede y de manera calamitosa.

Fotos tomadas a profesionales que trabajan ahora en Italia y España. Fuente La Vanguardia.

En la provincia se acondicionaron nuevos espacios para la etapa de mitigación. Por ejemplo en el Circuito Villicum hay 35 boxes de los cuales 30 están listos para asistir a los posibles casos de coronavirus. Se está acondicionando el antiguo Hospital de Niños Juan Carlos Navarro y también el Hospital General Dra. Julieta Lanteri, ex Neuropsiquiátrico de Zonda, el Parque Industrial de Albardón que era el antiguo centro operativo de la minera Andina del Sol y el tercer piso del Hospital Rawson que concentrará los casos más complejos. También se instalarán hospitales tipo carpa en varios espacios verdes, según confirmaron desde el área de seguridad, en un plan sanitario que incorpora modificaciones casi a diario porque saben que el problema del coronavirus será una realidad inevitable.

Ejemplos de campañas que ya circulan y se reproducen en San Juan.

¿Qué dicen los médicos sanjuaninos?

El secretario general del Sindicato de los Médicos en la provincia, Daniel Sanna fue tajante en su comentario sobre los aplausos: “No queremos aplausos queremos medidas de seguridad”, dijo. Y agregó que “hemos pedido a la Subsecretaria de Trabajo que actúe de oficio y evalúe si está cumpliendo en todos los centros de salud, entiéndase que no son solo hospitales, sino también geriátricos, hospitales privados y demás, porque nosotros también estamos haciendo un análisis, pero solo será trasmitido a las entidades oficiales”, finalizó.

El médico Pablo Ortega (MP 4960), al igual que otros tantos profesionales, fue capacitado por Salud Pública para incorporarse a las guardias que se realizaran en el Hospital Rawson para recibir a los posibles casos de coronavirus, algo así como la primera línea de batalla en el centro de salud que será el principal contenedor de la pandemia. “Por un lado estamos contentos por el reconocimiento de la sociedad, se siente muy bien pero por otro lado hay una idea que me parece un poco peligrosa que es cuando se nos comparan con héroes, porque nosotros somos personas que tenemos necesidades de seres humanos, como un sueldo digno y las condiciones de trabajo que estén garantizadas y yo creo que en este momento se están dando de buena manera, pero es peligrosa esa idea cuando tengamos que trabajar en otras condiciones como lo que ocurre en otros países como donde los médicos están trabajando en condiciones que no son las óptimas”, sostuvo.

El Dr. Edgardo Derman (MP 1561) se ha desempeñado como coordinador del servicio médico de urgencia del Rawson, el mismo sostuvo que “no somos héroes de nada, es lo que quisimos hacer en nuestra vida, a uno lo hacen sentir héroe, pero no peleamos con capa y espada lo único que necesitamos es tener nuestras condiciones mínimas de trabajo”, afirmó. Y agregó que “la situación que se vive es complicada, colegas míos en Australia me comentaban que no se consigue la ropa de seguridad que antes se fabricaba en China. Y esto nos va a pasar a nosotros también. Por eso hay que también ser responsables en el cuidado de los recursos y prepararnos para lo que se viene”.

Fosas que preparan para muertes por COVID-19 en San Salvador. Fuente CNN.

Dentro de la postura de tres médicos que corresponden a etapas distintas tanto de carrera como de orden jerárquico en el sector de la salud, el denominador común es recibir las medidas de salud correspondientes para poder trabajar, y en modo de vital importancia vuelven a remarcar la necesidad de quedarse en casa para evitar que el sistema de salud colapse. En ese caso las pruebas están a la vista con la realidad que se vive en Europa y otros países del mundo. “En nuestra provincia incluso tenemos que calcular la cantidad de muertos que podamos llegar a tener y mientras tanto no puedo entender cómo hay gente inconsciente que no respeta la cuarentena" resumió de manera clara la jefa de Epidemiologia Mónica Jofré en la conferencia de este jueves.