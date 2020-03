"Si muero es por luchar y no por mirar”, el emotivo mensaje de un enfermero sanjuanino

"Si me muero es por luchar y no por mirar". Esa frase, junto a la captura de la solicitud que envió al Ministerio de Salud para sumarse como voluntario, conmovió a familiares y amigos. La publicación sumó más de 150 mg y decenas de comentarios. Y Mario Fernández se convirtió junto con el personal sanitario y policial que desde hace días trabaja intensamente, en otro soldado más en esta durísima lucha contra el coronavirus.

"Me puse a disposición como voluntario por decisión propia. Lo hice porque me gustaría ayudar a la población sanjuanina. Siempre me caracterizó la empatía, el ponerme en el lugar del otro y tratar de buscar una posible solución u orientación", contó el joven de 26 años a Tiempo de San Juan.

El protagonista de esta historia vive en el departamento San Martín junto a sus papás Mario y Antonia. Después de que Salud Pública anunciara la búsqueda de enfermeros y médicos para reemplazar a los 600 empleados que están en grupo de riesgos (mujeres embarazadas o personas que tienen más de 60 años), el sanjuanino decidió inscribirse como voluntario. Sus padres son quienes lo apoyaron en este desafío.

"Sé que tiene sus riesgos, ya que es un virus altamente contagiable y yo vivo con mis papás, que están dentro de un grupo de riesgo por ser mayores de 65 años. Pero ellos me apoyaron. Siempre soñé con defender la patria. Cuando era chico pensé en ir a la guerra para defender a mi pueblo, pero esta es una guerra distinta ya que me toma desde otro ángulo, siendo profesional pero con las mismas ganas de ayudar al prójimo", expresó.

Mario trabaja en un centro educativo terapéutico para niños con autismo y psicosis "Aurora Pérez", que depende de Salud, y también en dos clínicas privadas. "En estos años de cursado me enseñaron sobre técnicas y más que nada sobre cuidados centrados en la humanización. Al trabajar con niños con autismo, Aurora Pérez (psiquiátrica sanjuanina fallecida) me ayudó mucho a trabajar en equipo y a tener la confianza en mí y en mis posibilidades", agregó.

Si bien en San Juan no hay casos confirmados de coronavirus, la Provincia empezó a delinear un súper operativo sanitario en caso de un eventual brote y la pandemia se desborde. Además de reacondicionar espacios como hoteles y polideportivos, buscan sumar personal sanitario que no esté vinculado al sector público. "Con más de un año de experiencia me siento capaz de ayudar en esta guerra contra el Covid-19", avisó Mario, uno de los inscriptos.