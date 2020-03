Los “buitres” detrás de la pandemia: en San Juan no hay stock de alcohol en gel y otros insumos

La historia se repite una y otra vez. El alcohol en gel pasó de ser un producto totalmente ignorado en las góndolas de todas las farmacias del país a ser considerado un caballito de batalla fundamental contra la pandemia del COVID-19. Sucedió en 2009 con la gripe A, y sucede lo mismo con la situación epidemiológica actual. El escenario es el mismo tanto en grandes farmacias como en aquellas que brindan atención en los barrios, hay grandes filas para adquirir el producto, se arman listas de espera para poder comprar apenas se renueva el stock, el clima tenso desemboca muchas veces en insultos por los precios y un descargo total contra los empleados de farmacias que funcionan como paragolpes del caos.

Los fabricantes ofrecen el producto con un sobreprecio a las farmacias.

Detrás de toda esta situación están los negocios de las grandes empresas que fabrican el alcohol en gel y otros insumos. Son pocos y están atentos al contexto que se vive con la actual pandemia. Hay varias marcas, pero la venta masiva está concentrada en grandes fabricantes. Entre ellos están el laboratorio Elea Phoenix (Pervicol), Roberto Pasmanter (fabricante de marcas blancas de grandes cadenas de farmacias y supermercados) y Fradealco (MF y Purocol). Además de Bialcohol, de Porta Hermanos; y los tantos productos importados que se venden directamente al público por Internet y que no siempre están debidamente autorizados. A todo esto se suman los productos llamados “artesanales” que se venden por redes sociales o en la misma calle.

En San Juan no hay stock de alcohol en gel, tampoco del líquido, salvo casos puntuales, y solo quedan unos pocos insumos como barbijos y guantes. Así lo sostuvo Carlos Otto, presidente de la Cámara de Farmacias de San Juan en diálogo con este medio. “No hay stock disponible en los canales normales. Han aparecido proveedores secundarios pero los precios son excesivos y ante este escenario la que queda expuesta a que se le apliquen sanciones son las farmacias”, sostuvo. Y agregó que “el pasado viernes el bidón de 5 litros de alcohol en gel pasó de costar 5.000 a 6.000 pesos, el lunes 7.000, y ayer se lo conseguía a 15 mil pesos o más”, afirmó. El mismo dato fue reconfirmado por distintos empresarios del rubro. Alfredo Cáceres, propietario de la cadena de farmacias Echegaray dijo que “en estas circunstancias no voy a hacer ninguna operación, ayer me ofrecieron un bidón de alcohol en gel proveniente de Mendoza a 15.000 pesos, y así no podemos salir a vender un producto sumamente buscado en un sobreprecio”, sostuvo.

Una imágen que se repite en todo el país.

En cuanto a otros insumos, Cáceres dijo que “a nosotros solo nos queda algo de barbijos y algunos guantes, pero no hay nada de alcohol, por eso hemos empezado a dialogar con nuestros representantes a nivel nacional para que el Estado se haga cargo del costo y nos suministre el alcohol en gel y lo entreguemos de manera gratuita con un registro establecido como se hizo en otra oportunidad con la gripe A”. Desde la Cámara de Farmacias sostienen la misma idea. Carlos Otto afirmó que “vamos a hablar con todo el sector para hacer frente a esta situación, el problema es que la gente cree que nosotros somos formadores de precios pero la realidad es que el fabricante define el costo, a eso se le suma el IVA y el margen de ganancia de la farmacia que es del 35% aproximadamente”, contó.

El panorama que se vive está colocando a las farmacias en una difícil situación. Por un lado son el paragolpe de la tensión social. Por otra parte son quienes pueden recibir una sanción ante una denuncia en Defensa al Consumidor. “La multa que recibe una farmacia puede tener un costo de casi 300 mil pesos e incluso un sumario que puede terminar en la clausura” sostuvo Otto.

¿Qué dicen los proveedores del sobreprecio? Según la Cámara de Farmacias, “el principal argumento es que ellos aducen es que no hay envases, lo cual es factible pero también están los negocios ante una demanda intensa de un mercado que pasó de estar en una recesión a ser un mercado muy activo”, finalizó el presidente de la entidad en la provincia.

Empresa cordobesa Porta –líderes del mercado con 60% según datos de segmento– aseguran que la demanda se incrementó 10 veces y que hace un mes y medio están produciendo a máxima producción.

En este escenario el Gobierno Nacional dispuso a través de la Resolución 86/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo publicada en el Boletín Oficial, retrotraer los precios del alcohol en gel al 15 de febrero y mantener su valor por 90 días. Además, se instó a las empresas a incrementar la producción. Incluso en una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández aseguró que es una “una canallada que especulen” con el precio del alcohol en gel y sostuvo que el gobierno nacional está “garantizando el precio y el suministro del producto”. Así, el alcohol en gel, un producto que se convirtió en un artículo de primera necesidad de los argentinos hace más de 10 años, con la gripe A (H1N1), vuelve a estar en el centro de la escena.