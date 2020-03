Los que no pueden parar por el coronavirus en San Juan

El avance de la pandemia del COVID-19 ha generado que los diferentes países tomen medidas para evitar el contagio. En nuestro país el presidente, Alberto Fernández, habló reiteradas veces tanto en conferencia de prensa como en medios masivos, pidiendo que los argentinos cumplan con el periodo de cuarentena que es de vital importancia. Pero ante la suspensión total de actividades, ciertos ciudadanos han incumplido la medida e incluso han "aprovechado" los días para “vacacionar” o salir a pasear. Bien es conocido el caso de la fila de más de 2 kilometros de turistas argentinos que salieron rumbo a la ciudad balnearia de Monte Hermoso, y en la peatonal de nuestra provincia y otros puntos no es insólito encontrarse con varios sanjuaninos disfrutando de un clásico paseo.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", reclamó Alberto Fernández en su cuenta de la red social, a pocas horas de haber suspendido las clases y cerrado las fronteras para prevenir la propagación de la pandemia.

Pero no es el único escenario que se está dando. En San Juan, como en el resto del país, hay una gran parte de la sociedad que vive con mucha preocupación la situación. Por un lado están los números de la crisis epidemiológica del coronavirus, y por otra, la de poder solventar sus necesidades básicas y de sus familias. La segunda termina imponiéndose a pesar de las cifras que hasta el momento revelan los organismos oficiales, con más de 189.000 casos de contagio en más de 150 países del mundo, la mayoría (poco más de 81.000) en China, donde se han registrado 3.230 muertes por esta causa.Algo similar a lo que ocurre en Italia. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 7.000 y la de los recuperados de un poco más de 80.000, según los últimos informes oficiales de la OMS y otros organismos. En Argentina hay, hasta el momento, 65 casos, 2 personas fallecidas y 3 recuperados. Y en San Juan, según el último parte del área de Epidemiologia, hasta ahora todos los casos dieron negativos, aunque otros permacen bajo estricta observación.



FUENTES: OMS, JHU CSSE • Datos actualizados a las 16:20 del 17 de marzo de 2020.

De los que no paran, como vendedores ambulantes, empleados de comercio, choferes, policías, empleados de la salud, comerciantes que tienen sus propios negocios, empleados de limpieza, ordenanza, algunos administrativos y quienes integran las guardias minimas de las dependencias del Estado, los que tal vez más preocupados están, son aquellos que no tienen un trabajo fijo. Que no aparecen en los libros, ni tienen obra social y que básicamente dependen de los ingresos del día a día. Sin dejar de mencionar que los insumos que gastan en la prevención no dependen de ningún empleador, sino de sus propios ingresos. Casos como el de Ramón Ferroti y Miguel Torres, que trabajan en la Terminal de San Juan abundan en todas partes. En los siguientes videos sus testimonios:

La principal preocupación de quienes trabajan en la calle buscando una compensación del día a día es saber que va a pasar si la situación epidemiológica empeora. Hasta el momento en San Juan no hay casos, pero como bien afirmaron las autoridades, es una situación dinámica que puede cambiar, sobre todo si no se toman en cuenta los cuidados pertinentes. Ante este panorama, muchos dicen que "es mejor no pensar en eso" y otros inevitablemente se topan con la realidad de alguna u otra manera. Ya sea en los comentarios que se escuchan de manera inevitable, o cuando hacen el recuento de lo recaudado y notan el faltante de ventas en un día que conjuga la situación económica con la pandemia del COVID-19.