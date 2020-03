Sitiados: cómo viven los sanjuaninos en Europa la psicosis por el coronavirus

En cuarentena, con los eventos sociales suspendidos o restringidos y los supermercados abarrotados de gente abasteciéndose, ese es el contexto en el que los sanjuaninos que viven en Europa están inmersos y por ello le contaron sus experiencias a Tiempo de San Juan. ¿Hay psicosis por el coronavirus?

Patricia Savastano, artista sanjuanina que residen en Suiza y que hasta hace poco tiempo estuvo en el norte de Italia -una de las zonas más afectadas donde se registró la mayor cantidad de muertes y por eso se considera el foco infeccioso de la enfermedad en Europa-, aseguró que realmente la irrupción de la enfermedad generó psicosis.

"Llegué a Suiza el sábado por la noche y cerraron las fronteras en este país. Me pegué un sustito porque como soy nómade ando con mis valijitas y no sabía dónde quedarme", contó y siguió: "Las escuelas están cerradas, los cines y los teatros también. La cuestión económica es un quilombo porque nadie gana, los restaurantes están vacíos, los trenes igual. Todo esto en Milán. Acá aún no explotó la cosa pero esta empezando".

Si bien la viajera considera que gran parte el impacto del virus concede el manejo del poder, origina la distracción y la fragmentación, reconoce que existe una enorme preocupación por parte de la población y que por ello se han tomado los debidos recaudos. "Se dice de todo, hay mucha información y paranoia, hasta se habla de una tercera guerra mundial, donde el mal es invisible", comentó.

Virginia Perea, una cocinera radicada en Dinamarca, asevera que la gente entró en una persecución interesante a pesar de la bajada de línea del gobierno. "El ministro salió a decir ayer (por el miércoles) que la cuarentena inicia este viernes en escuelas y edificios de administración pública, por lo que a partir de esa medida comenzaron a cerrar los lugares públicos. Por ejemplo yo trabajo en un restaurante que está en un shopping y lo cerraron", contó.

Es que la primera medida de prevención en ese país había sido que más de mil personas no podían estar en un mismo espacio y ahora se redujo a cien, según explicó, y por eso los lugares con gran capacidad cerraron sus puertas. "La gente se volvió loca, fui a comprar un vino al supermercado y estaban todos desabasteciendo el lugar llevándose agua, frutas, verduras, harina; no quedó nada. Dijeron que no entren en pánico pero mucho caso no hicieron", manifestó.

Quizás uno de los consultados más afectados por el marco que lo rodea es el arquero de hockey sobre patines Juan Oviedo, quien explicó que en Italia sólo se puede salir de las casas por cuestiones muy puntuales y de fuerza mayor con las actividades y reuniones sociales de cualquier índole suspendidas. "Desde ayer ( por el miércoles) todos los restaurantes y bares están cerrados por decreto del gobierno. Sólo puedes salir de casa por motivos necesarios como ir al supermercado, por motivos de salud, tipo ir al médico, por motivos de trabajo si el empleador te certifica", detalló.

Situado en Vicenza, al noreste italiano, aseveró que recién llevan tres días de cuarentena. "Por ahora es tranquilo, veremos más adelante con las medidas extremas. Dicen que serán hasta el 25 de marzo, si va todo bien. Hasta el 3 de abril volverían a tomar las medidas normales para eventos públicos, sociales, deportivos", adelantó al mismo tiempo que se mostró esperanzado pues indicó: "Hoy salieron datos importantes del primer epicentro después de la cuarentena y no hay mas contagiados; esto fue un comunicado del intendente de ese departamento afectado".

Con más de 125 mil casos confirmados y 4600 fallecidos, el virus del COVID-19 se extendió a más de 100 países y es una preocupación mundial.