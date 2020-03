El día después de Lucía, la primera Embajadora del Sol

Lucía Ponce aseguró que no iba contando los votos sino que los disfrutaba: “Era un mimo, un reconocimiento a todo el esfuerzo”, sostuvo con una sonrisa gigante en su cara. Apenas dos horas pudo dormir en el Hotel Provincial luego de consagrarse como la primera Embajadora Nacional del Sol. Luego de varios días, pudo ver unos segundos a su hijo, con lágrimas de emoción y aún aguarda ansiosa la posibilidad de volver a su San Martín querido.

“Me tomó desde un lado muy maduro ahora, la anterior experiencia había sido cuando yo tenía 17 años. Desde ese entonces he madurado muchísimo, ya soy mamá, esposa, emprendedora. Me toca ser embajadora desde otro punto y disfrutarlo desde otra manera”, indicó Lucía, quien no pudo ocultar su felicidad en toda la entrevista.

Además, agregó: “Me centré en mostrarme tal cual soy, mostrando mis convicciones, mis proyectos, y eso también fue muy lindo porque este cambio de paradigma fue muy importante para acercarnos a la gente y brindar nuestros conocimientos. Lo que nos motiva cada día a seguir adelante y luchar para que la comunidad sanjuanina se identifique con cada una de nosotras”.

Sobre el apoyo con el que contó para resultar electa, Lucía no pudo contener sus agradecimientos masivos: “Le agradezco a toda la gente de San Martín que me estuvo apoyando, ambas fuimos electas por los votos del pueblo, los más importantes, también a la gestión de Cristian Andino, a mi bebé, a mi marido y a todo San Juan”.

Con respecto al alcance de su proyecto, sostuvo: “Me pasó algo muy lindo que varias personas se me acercaron a felicitarme por mi proyecto, que no es solo un proyecto sino parte de mi historia de vida. Es algo que vengo desarrollando hace 2 años y tuve la oportunidad de representarlo en esta Fiesta del Sol. Y mi sueño es poder aplicarlo”

Por último, indicó la importancia de poder trabajar en conjunto con el resto de las Embajadoras departamentales: “Es importante defender el proyecto no solo mío sino también el de las otras embajadoras. Como embajadoras electas tenemos no solo la responsabilidad de concretar nuestros proyectos sino también los de las otras candidatas, que siguen siendo embajadoras de cada uno de sus departamentos y que no hay nadie mejor que ellas para saber lo que necesita su comunidad y me parece que ahí está nuestro trabajo en conjunto para poder concretar cada proyecto que haya en cada rincón de San Juan”.