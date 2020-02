Protesta en un supermercado céntrico por el aumento de precios

Este jueves por la mañana, la organización social Barrios de Pie protestó en calles Av. General San Martín y General Acha frente al supermercado Carrefour. El motivo de la manifestación tuvo que ver con el no control de precios y el aumento de los mismos. “Los grandes empresarios se están dejando el dinero y no están cumpliendo el convenio firmado con el Gobierno Nacional”, denunció Eliana Toranzo, coordinadora de la agrupación.

Además, la dirigente expuso: “Seguimos con la misma consigna, los alimentos siguen aumentando o directamente no hay en las góndolas”. Además, agregó: “Lo hemos hecho anteriormente con Súper Vea, Átomo y Chango Más, porque en realidad todos los que han firmado el acuerdo no lo están cumpliendo”.

En San Juan, el programa Precios Cuidados está vigente desde el último 7 de enero y abarca un total de 310 productos. Según los denunciantes, constantemente detectan abuso por parte de las grandes cadenas nacionales de supermercados. “Los precios no bajan”, “No hay bolsillo que aguante”, “Bajen los precios”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes expusieron en sus carteles.

“El convenio se firmó y nadie lo está controlando. Somos nosotros los que salimos a la calle, vemos las góndolas y podemos asegurar que no se está cumpliendo. Implementaron una tarjeta alimentaria que a la gente igual no le va a alcanzar. El reclamo no es solo por nosotros sino también para todo el pueblo sanjuanino”, finalizó Toranzo.