Cómo está el paciente que activó el protocolo de Coronavirus en San Juan

La ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, actualizó información sobre el estado de salud del joven que activó en San Juan el protocolo de Coronavirus el martes último.

“Es una persona que ingresa al Hospital Rawson por propia voluntad que proviene de un área de Italia donde hay Coronavirus circulante y algunos casos confirmados en patologías mayores. Ante esta situación se presenta voluntariamente, con dolor de cabeza, cefaleas, sensación de escalofríos, febrícula leve no confirmada, ya que cuando lo revisan no tenía la sintomatología que él manifestaba. Como venía de un área con virus circulante, se activa el protocolo preventivamente para cualquier tipo de enfermedad respiratoria de denuncia obligatoria o infectocontagiosa. Eso fue lo que sucedió”, resumió la ministra en diálogo con AM 1020.

En este marco, dijo la ministra, se dejó al joven de 21 años internado en el Hospital Rawson, con una sola medicación, con el aislamiento para preservar al equipo de trabajo de salud y se realizan estudios para determinar el estado de salud de la persona. Dentro de esos estudios, como RX de tórax y laboratorio, se hizo un hisopado que fija el protocolo de Coronavirus y se mandó al Instituto Malbrán en Buenos Aires.

“Todos esos estudios más la evolución clínica dieron absolutamente con parámetros normales, con lo que la persona está en buen estado de salud y se está evaluando en las próximas horas darle el alta a este joven”, aseguró la ministra.

San Juan está preparada para este tipo de casos, dijo la funcionaria. “Nosotros estamos con el protocolo en vigencia. Son patologías respiratorias agudas y San Juan ya viene con un tranning como muchas otras provincias, desde hace tiempo, con el H1N1 que es la gripe aviar, con lo cual hay un mecanismo de activación que se hace espontáneamente, porque los equipos ya conocen los protocolos”, aclaró. Y subrayó que hay completa coordinación de acciones con Salud Pública de la Nación y el protocolo de la OMS y que ya se empezó a trabajar de manera regional.