Anchipurac atrajo a dos importantes canales nacionales que realizarán trasmisiones especiales

Tv Pública y Telefe visitaron Anchipurac y realizarán trasmisiones especiales sobre la Fiesta Nacional del Sol. Además, reflejarán las distintas actividades y espacios turísticos y ambientales que brinda la provincia. Por otro lado, el 8 de marzo próximo, el canal Telefe emitirá un programa especial sobre la FNS, en el que también sumará la visita a distintos lugares de la provincia importantes a nivel turístico y ambiental. Anchipurac es uno, por eso las cámaras de canales porteños recorrieron todo el complejo.

“Estamos haciendo una cobertura de la Fiesta del Sol, pero no sólo de lo que pasa en el predio y en el escenario, estamos recorriendo atracciones turísticas también. Hacemos notas sobre diferentes lugares y esta tiene que ver con lo sustentable y lo ambiental”, comentó el productor general del programa, Alejandro Korol hermano del conocido conductor Diego Korol, mientras recorría Anchipurac. “La verdad es que estoy sorprendido, San Juan es una provincia que viene comunicando sus acciones y sus trabajos muy bien a todo el país. Comunica muy bien lo deportivo, lo artístico, lo cultural y, en este caso, lo sustentable, lo renovable".

Además, indicó: "Todo el equipo técnico estamos maravillados escuchando todas las indicaciones, entendiendo de qué se trata. En este lugar estaba el basural más grande de San Juan y en qué se ha transformado, en algo impresionante”. Luego, continuó “hay que destacar no sólo lo que significa el proceso en sí de transformación, sino como mensaje no sólo para los sanjuaninos, sino para todo el país incluso para todo el mundo. Anchipurac es una obra muy interesante, recién inaugurada y para nosotros como comunicadores es muy importante transmitirlo”.

También, durante la jornada, un equipo de la Tv Pública, recorrió las instalaciones del Centro Ambiental, participó de las experiencias y actividades que se desarrollan en el lugar. En este especial participó el Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello y la directora del Centro Ambiental Anchipurac, Claudia Agnelli.

El programa será emitido para todo el país en las próximas semanas. Respecto a las personas que lograron la puesta en marcha de Anchipurac, las producciones de ambos programas destacaron la labor de todos los trabajadores, desde el secretario de Ambiente, Raúl Tello, hasta la última persona que logró la puesta a punto del Centro Ambiental. “Hay un detalle, me gusta el trabajo en equipo. En una de las paredes vi el nombre de cada uno de los que han participado en la creación de este centro ambiental y me quedo con eso. Es la unión de un pueblo, de una ciudad con un objetivo de transformación, de evolución, de superación. Es todo un equipo de trabajo y cada uno con un rol fundamental. Me parece que esto refleja el espíritu del sanjuanino”, añadió Korol.

Al terminar el recorrido por el Centro Ambiental, el productor afirmó que Anhipurac es replicable en otras provincias y que puede ser un punto de partida para la toma de conciencia en todo el país sobre el cuidado del ambiente.

Con información de SI San Juan.