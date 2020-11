Todos los laboratorios privados locales hacen test rápidos y son cada vez más los que hacen de antígenos

Desde este lunes, todos los laboratorios de San Juan, alrededor de 180, están habilitados a hacer test rápidos de anticuerpos, es decir, los que se realizan mediante un pinchazo en el dedo. Así lo informó el presidente del Colegio de Bioquímicos de San Juan, Javier Baabdaty.

El test rápido que están haciendo los bioquímicos sanjuaninos es el que detecta anticuerpos en sangre, que no tienen valor diagnóstico pero son requeridos por interés de las personas que tienen dudas sobre su situación ante el COVID-19 o por empresas cuando se detecta un caso positivo entre los empleados, entre otros trámites. Inicialmente, hace alrededor de un mes y medio, Salud Pública había autorizado a alrededor de 25 laboratorios locales pero ahora se sumaron todos los que están dentro de la entidad.

Por ahora, este testeo no lo cubren las obras sociales aunque sí ya empezaron a hacer consultas al respecto, dijo Baabdaty. Este tipo de análisis cuesta alrededor de 2.500 pesos mínimo aunque el precio puede crecer de acuerdo al laboratorio que lo realice. Se sabe que en las últimas semanas estos test son muy demandados, pero el presidente del Colegio dijo que al no pasar por el sistema de obras sociales, no tienen estadísticas al respecto.

Por otro lado, también hay alrededor de 20 laboratorios que están autorizados también a hacer test de antígenos, que son por hisopado y son de diferente naturaleza, se usan en los primeros cinco días de síntomas y son capaces de detectar la enfermedad, aunque se usa con confirmación vía PCR. El test de antígenos también es de los llamados "test rápidos", porque da resultado en unos 20 minutos. Se cobran a un mínimo de 4.500 pesos y tampoco los cubren las obras sociales.

El tercer tipo de test que se hace en San Juan es el PCR pero ese solo lo hace el Estado, en el laboratorio del Hospital Rawson, que hasta ahora es el único habilitado a tomar y procesar estas muestras.