¿Querés ponerte al día o cancelar tu vivienda del IPV? mirá como hacerlo

El Instituto Provincial de la Vivienda lleva adelante un sistema solidario de construcción en el que resulta clave el pago de las cuotas para la construcción de más barrios. El sistema solidario consiste en una retroalimentación económica entre quienes ya tienen su vivienda y quiénes aún están a la espera. Es por eso que, si sos adjudicatario o adjudicataria de una vivienda del IPV, debes cumplir con tu deber y recordar que la vivienda no es completamente tuya hasta que termines de pagarla en su totalidad. En términos legales, es importante aclarar también que, hasta que no la canceles, no podés alquilarla ni venderla.

¿Cómo accedo a mi boleta?

Ingresá en el sitio web del IPV y hacé clic en el botón “emisión de boletas”

Completá tu DNI y seleccioná el tipo de operación: si tu vivienda es de un barrio del IPV, seleccioná la opción “Barrios”. En cambio, si tu vivienda es una Operatoria Individual, seleccioná esa opción.

Seleccioná tu departamento.

Seleccioná tu barrio y hacé clic en “buscar datos”.

Revisá tus datos y si son correctos, hacé clic en “confirmar”.

Una vez que confirmaste tus datos, figurará una barra con tu número de boleta, el monto a abonar y un ícono de pdf para descargar tu boleta e imprimirla.

¿Dónde puedo abonar mi cuota vigente?

Banco San Juan

San Juan Servicios (aquí el trámite puede realizarse presentando sólo el DNI o con el código de una boleta antigua)

Home Banking de los bancos de la Red Link

¿Cómo pago mi boleta por Home Banking de los bancos de Red Link (Banco San Juan, Banco Nación, etc)?

Ingresá a Homebanking y completá tu usuario y contraseña desde este link

En el menú desplegable de tu izquierda seleccioná Pagos, luego Operaciones y por último la opción Pagar.

En el menú desplegable de Rubro seleccioná la opción Préstamos.

Chequeá el código de barras de tu boleta:

Si el código de barras de tu boleta comienza con 192, en el menú desplegable de ente seleccioná la opción Instituto Provincial de la Vivienda–San Juan.

Si el código de barras de tu boleta comienza con 193, en el menú desplegable de ente seleccioná Instituto Provincial de la Vivienda –San Juan Plurianual

Ingresá el código electrónico completo que aparece en tu boleta.

Por último, seleccioná confirmar y realizar pago/s.



Mi boleta ya venció, ¿qué tengo que hacer?

Enviá un correo a boletaipv@sanjuan.gov.ar detallando:

DNI del titular de la vivienda

Nombre del Barrio

Número de teléfono fijo o celular

Especificar cuál es la boleta que necesitás pagar

El IPV te enviará una nueva boleta en formato PDF que podrás abonar en San Juan Servicios, Banco San Juan o Home Banking de los bancos de la Red Link.

Tengo dudas sobre el pago de mi boleta, ¿cómo puedo comunicarme con el IPV?

Para consultas y/o asesoramiento referido a cobros, podes comunicarte telefónicamente al 4305281/82 de lunes a viernes en horario de 7:30 a 19 o solicitá tu turno a través de esta página web.

¿Cómo cancelo mi vivienda?

Para cancelar tu vivienda existen dos opciones: la cancelación en un pago, para quienes están al día con sus cuotas. Y la refinanciación, para aquellos adjudicatarios que necesitan regularizar su deuda con el IPV.

Si estás al día con el pago de tus cuotas y deseás cancelar tu vivienda, debes gestionar un turno en el área de Cobros de IPV, a través de la página www.turnos.sanjuan.gov.ar. Allí, te brindarán un formulario para completar con tus datos. Es muy importante que dejes un número de teléfono para contactarte. Luego, tenés que presentar este formulario completo en la Mesa de Entradas del IPV (quinto piso del Centro Cívico), donde iniciarán tu expediente. Una vez que el expediente llega al área de Cobros, allí realizarán el cálculo de tu cancelación y se pondrán en contacto para asesorarte, brindarte toda la información necesaria y explicarte los pasos a seguir para realizar tu cancelación.

Si tenés una deuda con el IPV y querés ponerte al día, también es necesario que gestiones un turno en el área de Cobros de IPV, a través de la página www.turnos.sanjuan.gov.ar. Allí, te asesorarán para realizar una refinanciación de tu vivienda, con el objetivo de regularizar tu deuda y, a su vez, terminar de pagar lo que queda de tu vivienda.

¿Cómo saco un turno?

Tanto para cancelaciones como para refinanciaciones, es necesario solicitar un turno con la siguiente metodología:

Ingresá a turnos.sanjuan.gov.ar

Completá tu DNI y hace click en “buscar”

Una vez cargado tu DNI, ingresá tu correo electrónico y número de celular. Luego seleccioná el CAPTCHA y hacé click en "siguiente" para continuar el proceso de solicitud del turno.

En el menú desplegable seleccioná la opción “Instituto Provincial de la Vivienda” y hace click en “siguiente”.

En el menú desplegable, seleccioná el trámite "Gestión de cobranza" y hace click en “siguiente”.

Seleccioná la fecha y horario en el que deseás realizar el trámite y hace click en “siguiente”.

¡Listo! Recibirás la confirmación de tu turno en la dirección de correo que completaste anteriormente.