El emotivo acto solidario de un vendedor ambulante de Caucete con un jornalero

La historia de dos trabajadores que confluye a cada paso. Un solidario vendedor ambulante de productos de estación y un jornalero sufriente protagonizaron un emotivo acto que se viralizó en las redes sociales.

Fabio Falcón estaba vendiendo gomones en la plaza principal de Caucete cuando se cruzó con Juan Carlos Yturria, trabajador de fincas, cosechador y celador, o lo que haga falta ese día en la finca, todo por 300 pesos. Falcón lo vio vestido con camisa y unos jeans no tan gastados como los de siempre. Pero notó algo que desentonaba: zapatillas destruidas por las incansables caminatas.

Acostumbrado a ayudar y conocedor de la dura vida de Yturria –que recientemente perdió un hermano en un trágico accidente de auto-, el vendedor ambulante no dudó en intercambiarle el calzado derruido por el plástico nuevo.

El regalo de un viejo conocido.

“Le hice una propuesta, que si quería cambiar su zapatilla por un gomón hasta que yo mandara arreglar la zapatilla”, escribió Falcón en Facebook. Yturria, que a duras penas puede vestirse decentemente con tan magro sueldo, “aceptó con una sonrisa y entre lágrimas”. La acción tuvo impacto en la red, cosechó 326 me gustas, una veintena de comentarios y cerca de 30 compartidas.

Pese a todo, el vendedor destacó que aún no se concretó ningún otro tipo de ayuda de parte de la comunidad sanjuanina. Además, comentó la tortuosa vida de su coterráneo con las largas horas en la cosecha, la poca paga y el sufrimiento tras la pérdida de su bastión: su hermano mayor. “Es muy silencioso, se come todo el dolor sin hablar, no la está pasando bien y espero que le podamos dar una mano”, opinó Falcón.

Para ayudar, comunicarse al 2646316030.