El crédito individual del IPV llegó a los $3 millones y replanteó los requisitos

Se vienen cambios en la línea de créditos para aquellas familias que son propietarias de un terreno y solicitan la ayuda del IPV para poder construir. Esta modificación se da en el marco del crecimiento que tuvo el monto de crédito, que en un año, subió más del 40,8%, siendo un 4,2 puntos más que la inflación. De esta manera el crédito alcanzó los 3 millones de pesos planteando un nuevo escenario para los que quieran acceder a dicha financiación. Ya no serán dos salarios mínimos vitales y móviles los que hagan falta para poder acceder a estos programas, sino tres. Por lo que una familia necesitará acreditar el ingreso de unos 56.700 pesos y no los 37.800 que hacen falta en la actualidad.

Este nuevo sistema de créditos se da en la misma línea con la incorporación de las Unidades de Vivienda (UVI), que es un índice que varia de acuerdo a los valores modificables de la construcción que son actualizados por el Banco Central.

En esa línea, la repartición estableció que cada metro cuadrado construido equivale a 896 UVI y, teniendo en cuenta que el IPV financia hasta el 80 por ciento del hogar para un proyecto de 80 metros cuadrados, se otorga un préstamo por 57.344 UVIs. A septiembre del año pasado, el valor de dicho índice se ubicó en 36,32 pesos, por lo que el monto de la Operatoria Individual fue de 2.082.734 pesos. A un año, la UVI llegó a 51,15 pesos, por lo que el crédito se incrementó a 2.933.145 pesos. Así, el monto subió 40,83 por ciento en un año, mientras que la inflación en ese periodo fue de 36,6 por ciento. La diferencia fue de 4,2 puntos a favor del crédito del IPV. El pasado viernes, el monto actualizado de la UVI fue de 54,39 pesos, por lo que el valor del préstamo llegó a los 3.118.940.

Para acceder a la operatoria, el interesado debe contar con un terreno, sus ingresos familiares no deben superar ocho salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) y no ser propietario de viviendas. Además, no tiene que haber sido adjudicatario de casas financiadas por el Estado.