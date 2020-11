El sanjuanino con la colección de monedas más raras del mundo

Rubén Darío Guzmán, es un historiador, investigador y escritor sanjuanino que tiene una fascinación absoluta por los datos y las leyendas que hay detrás de cada pieza antigua. Desde muy chico comenzó a juntar diferentes objetos antiquísimos que heredó de su padre y con el tiempo esa práctica siguió en su esplendor. Sobre todo, cuando se volcó a estudiar en la universidad la carrera que lo apasiona desbordablemente.

Dentro de todo el universo que ofrece este personaje sanjuanino, hay una particularidad que llama la atención a varios coleccionistas locales, nacionales e internacionales. Y es que Guzmán no tiene grandes cantidades de piezas antiguas, pero si tiene las más raras. Esas que no se consiguen o que tienen un significado poco usual y que esconden una parte profunda de la humanidad.

Guzmán cuenta que “la idea se originó como un hobby con una pequeña lata de monedas que le pertenecía a mi padre y cuando él fallece, me quedó heredada a mí y yo de a poco comencé a juntar monedas raras". Y agregó que "hace más de 20 años me enteré de una colección que se estaba desarmando en Turquía y empecé a comprar monedas sin clasificar que eran mucho más baratas. Así me volví un clasificador de monedas, me puse a investigar y a leer sobre cada una de las monedas”. Mirá en el siguiente video más detalles de sus comienzos:

Las monedas más raras de la colección

La moneda delfín de más de 700 años AC

Este pequeño delfín de bronce fue producido en la ciudad de Olbia, una antigua colonia griega en las costas del Mar Negro, ubicada en lo que es hoy en día es el sur de Ucrania.

os delfines eran muy frecuentes en estas aguas y simbolizaban la buena fortuna cuando acompañaban a los barcos. Esa fue la razón por la cual esta comunidad la adoptó como símbolo en su moneda. Conocé la explicación del experto sanjuanino en el siguiente video:

La moneda botón, la primera de la Patria y una historia de "chicos bien"

Esta reliquia no tiene mucho valor como colección por el daño que sufrió al fusionarse de manera cociente dos piezas históricas, pero detrás de si tiene una historia fascinante que envuelve a los llamados "chicos bien", que solían asistir a grandes eventos de galera y frac. Mirá el video:

El billete de seda alemán con un mensaje para que la gente no orine ni se bañe en el río

Se trata de un billete producido por la Caja de Ahorros (Sparkasse) de la municipalidad de Bielefeld (Renania del norte-Westfalia, al noroeste de Alemania), en 1921, poco antes de la época de la hiperinflación. El billete presenta dos caras cuidadosamente bordadas. El reverso hace referencia a la celebración del 700 aniversario de la ciudad y a las supuestas propiedades curativas de sus manantiales. Y en el anverso nos deja una historia humorística que te contamos en el siguiente video:

Las monedas de plástico de Transnistria

No se trata de fichas o tokens, sino de monedas de plástico, emitidas por la autoridad de Transnistria, que formalmente perteneciente a Moldavia pero se encuentra atravesando un proceso de inestabilidad política hace varios años. Estas monedas son considerados por muchos el "el dinero del futuro" y este video te enteras de más curiosidades:

La moneda de cartón de la Guerra Civil Española

Esta moneda se emite en un contexto de crisis por la guerra civil que tuvieron que atravesar los españoles. Lo que muchos se preguntaran es ¿cómo hacían para evitar que las falsificaran? y ¿por qué eran de cartón? En el siguiente video te lo cuenta el historiador Rubén Guzmán:

La moneda anillo Celta

En principio los intercambios de alimentos, herramientas y cualquier otro objeto se realizaba mediante el trueque. Luego aproximadamente 700 años A.C. comenzaron, en Asia Menor, a forjarse las primeras moneda con un valor legal o intrínseco. Mirá la historia de esta rareza que casi ya no quedan en el mundo por su fragilidad:

La moneda medieval con un mensaje cifrado

Es considerada la moneda más grande que existía en la Edad Media. La llamaban "moneda templaria" porque era muy utilizada por los caballeros de las cruzadas. El mensaje que tenía cifrado solo lo podían leer estos jinetes y en el siguiente video te lo contamos:

La moneda del Hombre Pulpo

Esta moneda es del año 1950 y hace referencia a un extraño nacimiento de un hombre de la India que llegó con varias extremidades. Su tamaño es muy chico por eso adjuntamos una imagen para completar la descripción y explicación que da Guzmán en el video:

Moneda de Bambú

Una divisa china utilizada hasta 1920 aproximadamente. Era de bambú para que no se perdiera en los grandes lavatorios donde acudía la población de manera masiva. Un material sumamente raro y difícil de conservar con el paso del tiempo. Conocé los secretos que trae esta moneda tan particular: