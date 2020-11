10 cosas que (seguramente) no sabías de los jachalleros

Este 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Jáchal en conmemoración al natalicio del periodista, militar, escritor, poeta y político argentino José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal “Martín Fierro”, obra cumbre de la literatura gauchesca.

A diferencia de otros años, en esta ocasión las celebridades fueron suspendidas por la pandemia y la Fiesta Nacional de la Tradición por primera vez en su historia verá en silencio el Anfiteatro y el Fogón de los Arrieros. Pero el espíritu jachallero no se reduce a un evento por más grande e enigmático que sea, sino que existen un sin fin de historias y hechos que hacen e hicieron únicos a los norteños de San Juan. Seguramente muchas historias quedarán pendientes, pero aquí algunas curiosidades que (seguramente) no sabías de los jachalleros:

1- El monumento al cacerolazo, único en el país y el mundo

Es una gran olla realizada con la campana de frenos de un camión Mercedes Benz, su tapa es una bóveda de cemento, y como perilla un aislador de luz. Y es el primer símbolo de la resistencia ciudadana del país, erigida como monumento, para que quede a perpetuidad como un símbolo del reclamo social.

En cuanto al contexto histórico, fue hace dieciocho años atrás que se vivía en nuestra provincia un hecho con repercusión a nivel nacional con la llamada Crisis del 2001 que dejó sus resabios en los años posteriores. Puntualmente era el 23 de marzo del 2002, en la plaza San Martín, la principal del departamento, donde esta obra se realizaba frente al edificio municipal con una inscripción que dice: “Funcionarios, la cacerola vigila”. El mismo resumió 58 días de protestas contra el entonces intendente y sus concejales. Aquí más curiosidades del monumento.

2- La leyenda del niño convertido en piedra por el Diablo, la "única leyenda autóctona de la región"

Esta leyenda tiene su origen en Jáchal e Iglesia y para el sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, escritor y poeta jachallero José Luis Casas "es la única leyenda autóctona de la región". Todos la conocen como la historia del Niño de piedra o el Niño Huaquisto (de Huaco), y está incluida en 5 versiones diferentes en el libro “Cuentos y leyendas populares de la Argentina”.

La misma cuenta la historia de un niño que se portaba mal (a veces con consecuencias nefastas para la familia) que fue maldecido por su madre y el mismo diablo en forma de viento se lo llevó y lo convirtió en piedra, quedando así para siempre en algún cerro jachallero.

3- La última vez que Mercedes Sosa cantó en San Juan fue en Jáchal

Fue el domingo de 19 de noviembre de 2006, cuando Mercedes Sosa cantó por última vez en San Juan en la 46ta Edición de la Fiesta de la Tradición, ante más de diez mil personas.

En ese entonces la inolvidable "Negra Sosa" ya estaba frágil salud y bajo un frío invernal (inédito para la época) deleitó a todos con su impecable voz. Según el recuerdo de algunos que tuvieron la oportunidad de revivir ese momento, el show comenzó con "Volveré siempre a San Juan", con una interpretación que desató la primera gran ovación del público que estuvo presente en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Habían pasado 20 años desde su última actuación en San Juan (en la década del '80 en el Estadio Cantoni) y fue la última vez que los sanjuaninos la vieron en la provincia.

4- La leyenda de la mujer que se convierte en pájaro, gracia de unos y enojo de otros

"Esta es una tradición que hay en Jáchal y es una creencia arraigada, porque cada tanto se produce un fenómeno de este tipo", comienza explicando el sociólogo José Casas que ha estudiado a su propio pueblo. Y detalla que "según la creencia se trata de una mujer que perdió la cabeza y la misma se convierte en pájaro. Es una historia que viene desde hace varios años cuando encontraron el cuerpo de una mujer sin cabeza y desde entonces se empezó a hablar de ese mito", afirmó sobre un relato que no a muchos jachalleros les provoca agrado. "Dicen que cuando ese pájaro vuela se reúne con sus pares en el aquelarre, por eso esta historia no le agrada a muchos jachalleros, porque de ahí es donde surge el mito que en Jáchal está lleno de brujas. Ahora yo he buscado brujas por un tiempo y nunca he encontrado a una", dijo con cierta picardía.

Foto ilustrativa.

5- Cuna de la médica del Alfalfa, la jachallera que luchaba con los males

Según contó el escritor jachallero José Casas, "Felipa nació en una de las quebradas que dan origen al Río Guache y por esos mismos caminos de los cerros llegó hasta Iglesia donde se instaló", afirmó.

Doña Felipa era conocida por dominar el arte de la curación a través de la orina. La gente iba hasta su casa de Tudcum para que ella les dijera que padecían. No sólo reconocía afecciones sino que también armaba fórmulas con hierbas de la zona que disminuían el impacto de las enfermedades. Nunca recomendó que dejaran de ir al médico. Incluso varios reconocidos profesionales de la salud la iban a ver por alguna afección.

6- El acento local, que en otros lugares no se da.

Cuantas veces escucharon a un norteño decir que "nosotros no somos sanjuaninos, somos jachalleros", haciendo referencia a la tonada distintiva que tienen. Al respecto el sociólogo y poeta jachallero José Casas opina que "la república del norte tiene un sentido identitario muy fuerte. Esto tiene que ver con la historia social que surgió durante la segunda mitad del siglo XIX cuando hubo una actividad importante económica en San Juan, pero no así en Jáchal que estaba fuera de ese circuito", afirmó.

Y agregó que "en ese momento era una población muy estancada y los jachalleros se quedaron encerrados en ese localismo de un pueblo agricultor y laborioso, que estaba más relacionada a la cultura del norte que de San Juan".

Así mismo el investigador dijo que "otro factor que tiene que ver con este acento distinto es que en San Juan habitaban Los Huárpes y en Jáchal Los Capayanes que eran parte del pueblo de Los Diaguitas que venían de Salta, y entre esos pueblos existía una diferencia entre ambas culturas", afirmó.

A modo de descripción el mismo escritor jachallero opina que "el acento nuestro es más golpeado, digamos que Jáchal es la capital del tenis, porque siempre decimos `tenispan, tenisyerba, tenisazúcar` y los sanjuaninos tienen la bicicleta más larga del mundo, porque dicen la bicicleeeeeeeta", contó con el humor que distigue al poeta.

Foto Roberto Ruíz.

7- El día que quisieron poner a Moria Casan como madrina de la Fiesta de la Tradición: "Si querés llorar, llorá"

Fue para la 57ma edición de la Fiesta de la Tradición que en rueda de prensa, anunciaron que Moria Casán sería la madrina de la fiesta. Pero la idea duró poco porque el pueblo jachallero se negó rotundamente. Y tan equivocados no estaban, porque el mismo día que la vedette se enteró de que vendría a la provincia mandó un mensaje a los sanjuaninos saludando al departamento del norte como "Jachál".

"No nos representaba en lo más mínimo y la presión social fue tan grande que tuvieron que dar marcha atrás con el contrato", afirmó Casas.

8- El cementerio donde le cantan y recitan a Buenaventura Luna

En la tumba del Jesús Dojorti conocido popularmente como Buenaventura Luna ubicada en el cementerio de Huaco, los jachalleros y fieles seguidores del poeta, escritor, periodista, compositor, libretista, conductor de radio y político argentino se juntan a catarle cada 29 de julio, fecha que se conmemora su paso a la inmortalidad. "Si bien el nunca cantó, ni tocó la guitarra siempre silbaba sus canciones y los otros músicos le iban tocando las melodías que el se inventaba. Era un gran recitador y un gran escritor y es una de las figuras más importantes del pueblo de Jáchal", dijo José Casas.

9- Un patrimonio invaluable: los molinos de Jáchal declarados monumentos históricos nacionales

Se trata de cuatro de los cinco molinos que todavía subsisten al paso del tiempo. Los mismos tienen una tecnología de fines del siglo XIX, no tienen ningún componente de energía artificial. "Jáchal en su momento tuvo como 15 molinos y era muy conocida por la producción harinera. Los campesinos producían trigo y lo llevaban a los molinos sobre todo para consumo personal. Esos molinos están basado en el uso de la rueda y tienen tres partes, desde la limpieza del trigo, después la molienda y la separación de las distintas harinas", dijo el historiador de oficio José Casas.

Los mismos son el molino Sardina, de Huaco, el García y el molino Reyes que están en la pampa jachallera. Y un quinto molino, de la familia Pérez, que no entró como monumento histórico por decisión de la familia.

Molino de Huaco.

10- La última revolución montonera del país contra el poder de Buenos Aires

En 1867 Jáchal fue la capital del último levantamiento de caudillos al mando del general Felipe Varela. El mismo llegó desde su exilio de Chile con pocos hombres y formó un ejército de 4.000 hombres en la lucha que fue la última gran montonera.

En esa época Jáchal era un importante lugar del interior del país por su economía de tráfico de ganado en pie hacia Chile. La revolución de los Colorados y la lucha de Felipe Varela fueron la última rebelión montonera en la región andina y su causa fundamental fue contra la guerra del Paraguay y el centralismo porteño.

La Villa de Jáchal, donde organizó su primer ejército y donde luego reorganizó sus fuerzas tras la derrota de Pozos de Vargas, se convirtió en un centro militar y político.

Felipe Varela está inscripto en la historia, pero también en el folklore y en la leyenda. La imagen que de todas maneras ha quedado es nefasta: parece ser un representante de la barbarie, un montonero depredador y cruel que no tenía objetivos políticos ni ideales. Pero no fue ni un bandolero, ni un vándalo y, aunque tampoco un ángel, sí fue un hombre que tenía objetivos políticos claros. El contenido latinoamericanista de la lucha de Felipe Varela tuvo un carácter muy particular. Mucho se ha escrito denigrando a Varela, pero en 1967, centenario de la batalla de Pozo de Vargas, fue cuando se lo comenzó a comprender en su verdadera dimensión.