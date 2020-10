No son números, son 101 sanjuaninos muertos, son 101 historias

Un parte nuevo, las estadísticas de siempre y cifras con las que titulamos e incluso hacemos algún tuit. Los números fríos del parte diario que envía el Ministerio de Salud Pública no dicen demasiado, sólo que hoy la provincia lleva contabilizados 101 fallecidos como consecuencia del Covid-19. Detrás de ese número hay vidas que perdieron la batalla contra el virus al que sólo puede derrotarlo la solidaridad junto a una buena atención sanitaria. Juan Carlos Alaniz no atenderá más en el hall de ingreso del Banco Francés, Gustavo Mercado no hará más bromas con sus amigos tacheros, Elías Pósleman no hará más arte, Elio Martos no venderá más propiedades, Francisco Amín no alegrará más la noche sanjuanina, Domingo Ibiza no recibirá más a sus nietos, Rosa Cuello no será más abrazada, Federico Rivera no marchará más por sus derechos y Marcelo Ormeño no disfrutará más de su hijo de meses. Esas son algunas de las historias detrás del 101. Las que olvidamos cuando solo pensamos en el número aislado.

Pasaron apenas 70 días desde el día bisagra para San Juan. El 19 de agosto se detectó el brote de coronavirus que cambió de un momento a otro el estatus sanitario de la provincia: de contabilizar 22 casos y ninguna víctima fatal desde el arranque de la pandemia pasamos a 4.818 positivos y 101 fallecidos. A pesar de que estamos en un momento crucial para bajar esta curva que nos impacta y atraviesa de tragedia a familias completas, el coronavirus parece ser un tema que pasó de moda pero lamentablemente hay Covid para rato. Te lo dice Europa, que volvió a cerrarse. Te lo dice el mundo, que batalla como puede con cada vez más desigualdades expuestas.

Tiempo de San Juan te muestra algunos de los rostros del 101, los que fueron expuestos por sus seres queridos, un poco más sobre las historias que truncó el coronavirus, una enfermedad que ni siquiera permite un último adiós.

El 2 de septiembre falleció Elías Posleman, un ingeniero que no solo fue docente sino que se dedicó al arte y a la escritura. Tenía 94 años, jóvenes 94 años porque era un huracán de energía. Escribió más de 20 libros, amaba Barreal y los paisajes calingastinos fueron inspiración para sus cuadros en blanco y negro. Estaba casado con Elba Oro, tuvo 5 hijos y 17 nietos. A su mujer la apodó su "pichona". Elba murió en el 2015. Él 5 años después. En el hospital Rawson. No hubo despedida.

Marcelo murió con 40 años. Fue la víctima 69 por coronavirus en la provincia. Estaba casado, tenía dos hijos, un bebé de apenas 4 meses y un niño de 7. Él trabajaba en las oficinas de una empresa constructora. Sus ex compañeros de la escuela E.P.E.T. Nº 2 lo recordaron con dolor en las redes sociales. Se desconoce cómo contrajo el virus, pero lo cierto es que no tuvo piedad con él. "Hoy nos tocó despedirte de este mundo con un gran dolor, no te imaginás el vacío que nos dejás". Esta es parte de un mensaje de sus familiares.

Juan Carlos Alaniz era un conocido dirigente del fútbol local y un querido empleado del Banco Francés. "Juanchi" como le decían sus amigos, fue presidente del Club de Amigos de San Juan, presidente de la Liga Deportivo San Juan y el propulsor de loso intercambios internacionales de los miembros del club que presidía. En las fachadas de los bancos, se puede ver afiches con su nombre, lamentando su muerte.

Gustavo Mercado era un taxista de la empresa La Nueva, tenía 55 años. Era un hombre muy querido por sus compañeros, se caracterizaba por su buen humor y su fortaleza y lealtad. Tuvo una participación activa en el sindicato de taxistas, que emitió un comunicado informando el deceso y recordando su trayectoria de lucha.

El 9 de octubre falleció Elio Martos, un conocido abogado sanjuanino y propietario de una inmobiliaria. La noticia generó una gran conmoción y familiares y amigos del profesional se volcaron a las redes sociales para despedirlo. Era un hombre muy conocido, de un perfil alto y militante político.

A los 73 años perdió la batalla contra el Covid-19 Francisco Amín, más conocido como el "Turco". Descripto por los suyos como un hombre generoso, familiero y atento a los demás, el descendiente de sirios se hizo desde abajo y ganó fama y un buen número de amistades de todo los tipos y colores. Su último emprendimiento fue el boliche Urquiza Bar.

Federico Rivera era empleado de comercio, murió con 39 años recién cumplidos. Trabajaba en Falabella, tenía una fuerte actividad dentro del sindicato de Empleados de Comercio, incluso participó en las marchas para pedir por la vuelta del horario de corrido. Federico tenía dos hijas y era un hombre muy querido. Su muerte generó una gran conmoción.

Domingo Ibiza fue uno de los primeros casos positivos de coronavirus del brote detectado el 19 de agosto. Era caucetero, durante años se dedicó a la actividad comercial, supo tener un corralón en el que atendía a los clientes con cariño. El hombre luchó contra el Covid-19 pero no pudo ganarle. Era un hombre muy amado.

Otra caucetera que falleció víctima de la enfermedad fue Rosa Cuello. Una mujer de edad pero con una gran energía y una devota de sus nietos, quienes la lloran sin consuelo.

Avelino Noriega era un vecino muy querido de Ullum. Su nieto, Alfredo Luto Molina es concejal de la tierra que supo marcarle el paso a don Avelino, como lo llamaban todos los ulluneros.

Hoy, 29 de octubre, es un día de luto, de respeto y reflexión por los que lucharon y no pudieron contra este virus sobre el que desconocemos más cosas de las que sabemos. Pero hay algo que sí es seguro, para darle batalla hace falta que estemos todos juntos.