La impresionante voz de la sanjuanina que cautivó a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli publicó un video en su cuenta de Facebook este domingo en el que aparece una mujer cantando Zamba para Olvidar. En la misma publicación, la estrella de la televisión argentina escribió: “Hermosa voz para arrancar el domingo”. La joven en cuestión es Pamela Guevara y es sanjuanina y ya había subido el video a su cuenta propia de Facebook. Parece que éste llegó al conductor, quien no dudó en subirlo a su cuenta y emocionar a sus seguidores.

El video empieza con Pamela presentándose: “Hola, buenos días. Me pidieron que subiera videíto de nuevo, me recomendaron producción, me dieron unos tips pero como soy media terca, de acá a que me produzca...”. Luego, continuó: “Estoy con el mate y con muchas ganas de cantar ahora y aprovecho y les regalo para el que le gustó y quería más, este temita que es hermoso. Es un clásico, y alguno que otro tiene que haber largado un pucherito con este temita”.

El video logró compartirse alrededor de 2.500 veces, sumó más de 500 comentarios y cerca de 8 mil “me gusta”. Para ver la publicación de Tinelli, hacé click acá.