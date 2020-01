¿Tenés un lote y no podés construir? Todos los detalles del préstamo del IPV, el único del mercado sin interés

Un crédito que permite construir a quienes tengan un lote pero no disponen de dinero para encarar una obra. Se trata de una operatoria de asistencia financiera que entrega el IPV y que posibilita con requisitos mínimos encarar el sueño de la casa propia pagando un crédito que no tiene tasa de interés. El préstamo financia hasta el 80% de la edificación de una vivienda, sólo hay que tener el lote, un proyecto armado, no ser propietario y contar con respaldo financiero. En el 2019, 250 familias recibieron este crédito.

"Ahora la operatoria no tiene tasa de interés, antes tenía pero ahora no sino que se regula con las unidades habitacionales, de acuerdo al salario y la cuota no puede superar el 20% del salario", indicó Marcelo Yornet, interventor del IPV. En cuanto al salario, el solicitante no puede ganar más de ocho salarios mínimos. El organismo presta el 80% de 80 metros de proyectos de hasta 150 metros.

Antes, se asignaba un monto fijo de dinero destinado a financiar el 80% de la edificación. Para que el monto fuera actualizado, ya que la inflación afectaba los últimos desembolsos -se entrega en tres partes el préstamo-, había que hacer un pedido especial, pero ese procedimiento dejó de ser necesario ya que el monto asignado se actualiza en UVIS (Unidades de Viviendas). Gracias a este cambio, se evita la necesidad de realizar trámites para solicitar la actualización.

Para anotarse no es necesario estar casado o tener hijos, lo que sí es importante saber que tienen prioridad las familias con más de dos miembros, pero éste no es un requisito excluyente. Para ser beneficiario de este crédito, no hay que tener otro préstamo hipotecario.

Los desembolsos del crédito se hacen en base al cumplimiento de un plan de obras. Profesionales técnicos inspeccionan la edificación y si constatan que se hicieron los trabajos como corresponde, se procede a la otra entrega del dinero.

Uno de los grandes plus de la operatoria es que mueve un sector de la economía de la construcción distinto al que movilizan las grandes empresas constructoras. Desde estudios de arquitectos, ferreterías y pequeñas pymes. Esto se desprende de un gran beneficio para los beneficiados: tienen libertad de diseñar la vivienda para la que recibirán el financiamiento.

La intención es que en esta gestión se puedan multiplicar los créditos otorgados. Esta es una de las líneas disponibles del IPV, también están las inscripciones tradicionales y anotarse en la compra de terrenos de gremios que después le piden al organismo que se encargue de la edificación de las casas.