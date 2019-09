El chef influencer sanjuanino que la rompe con los jugos 100% naturales

Por Germán Rosales

Toda su familia es vegana pero no tenía una alimentación adecuada. Ante esta situación Juan comenzó a investigar para mejorar su dieta y cuidar su salud. Desde hace tres años creó el primer jugó 100% natural y en que muchos deportistas locales lo consumen para mejorar su performance.

El joven emprendedor comentó como inició con la elaboración de los jugos “Desde hace 3 años un amigo me dijo que vendiera los jugos que hacía y le hice caso. Al principio tuve un poco de miedo pero después los resultados comenzaron a llegar. Hoy en día hay una buena aceptación”.

Con el objetivo de expandir su producto, el joven chef abrió cuentas en las redes sociales. Actualmente es uno de los sitios más visitado y en la que muchos famosos los recomiendan debido a las recetas nutritivas que ofrecen a la hora de cocinar de manera práctica y barata.

Miles de consultas le realizan a diario pero la más insólita fue la siguiente: "Una mujer que era mamá me preguntó sobre cómo reemplazar la leche materna por una vegana. Les contestamos que nosotros no podemos aconsejar porque no somos profesionales. Después notamos que los adolescentes están muy bien informados y desde temprana edad comienzan a cuidarse para en un futuro no padecer enfermedades. Esto esta muy bueno".

Juan es vegano al igual que toda su familia pero no tenía una buena alimentación: “Tenía problemas con mi alimentación y empecé a estudiar para conocer los motivos. Comencé a ordenarme en las comidas a prescindir de algunos alimentos y mi metabolismo mejoró notablemente. Para mí es fundamental cortar con harinas, bajar considerablemente el consumo de azúcar y sal”.