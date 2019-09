El cura enamorado: “Valle Fértil me humanizó y me permitió sentir”

Después de que el Arzobispo de San Juan de Cuyo Monseñor Jorge Lozano informará a la comunidad en general y en especial a la feligresía católica, que el Padre Nelson Cuello, Párroco en la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario, del Departamento Valle Fértil, ha solicitado dejar el Ministerio Sacerdotal fundado en razones personales. El sacerdote salió a hablar en diferentes medios radiales para argumentar sus razones que lo llevaron a sostener está difícil decisión.

En Radio del Valle, Nelson Cuello afirmó que "estoy muy bien y en paz. Fue una decisión difícil, pero lo hablé mucho con mis superiores y me sentí acompañado. No creo ser más valiente que el resto, pero en un mundo donde reina la hipocresía opté por la verdad y honestidad", dijo y agregó que “Valle Fértil me humanizó y permitió sentir”. Además confirmó los rumores de que hace un tiempo había empezado sentimientos afectivos por una vallista.

Por otra parte Monseñor Jorge Lozano pidió oraciones por él sacerdote, por sus compañeros y amigos, por la comunidades en la cuales ha servido el Padre Nelson y por toda la Arquidiócesis de San Juan.