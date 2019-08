Un tierno: nene sanjuanino ayudó a que Woody se encuentre con su Andy

Toy Story es una historia que marcó a varias generaciones y dejó, entre otras, dos enseñanzas indelebles: la amistad es lo primero y los niños y sus juguetes tienen un vínculo especial. Esto parece haber aprendido un pequeño sanjuanino de 8 años llamado Martín, que el jueves en la noche encontró un muñeco de Woody, el protagonista de la saga, y le pidió a su mamá que buscaran a su dueño.

Madre e hijo encontraron el juguete en inmediaciones de Jujuy y Mitre en pleno centro sanjuanino. Cuando el niño se dio cuenta de que el famoso vaquero tenía escrito en uno de sus pies el nombre de otro niño le pidió a su mamá que hiciera lo posible por reencontrar a los amigos.

El mensaje de la mamá:

Ayer se encontró con este hermoso muñeco WOODY por calles Mitre y Jujuy.

Lo primero que me dijo Martin fue: "-mamá el niño que lo perdió debe estar muy triste, por favor busquemos a su dueño ; no nos podemos quedar con algo que no es de nosotros.-"

Los muñecos son Compañeros Fieles y el niño no se separa de él. Lo lleva a la guardería, de paseo, a la cama, en el coche... Los que somos padres sabemos la importancia.

Asique...ME AYUDAN A ENCONTRAR A SU DUEÑO? En la foto se ve que en el pie de Woody dice "FELIPE".🙏💗

#yosicreoenestageneracion

Así empezó una búsqueda a través de las redes sociales fue impulsada por Martín y su mamá, Angie Costa, quienes mostraron una foto del juguete, en cuyo pie estaba escrito el nombre "Felipe". Algunas horas después el esfuerzo dio sus frutos y apareció el amigo fiel de Woody, también a través de Facebook.

Este viernes los niños se reunirán para hacer la entrega oficial de Woody, demostrando que los pequeños a veces son gigantes.