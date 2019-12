Extraño suceso: un sanjuanino dice que la Virgen apareció en su casa

Le pasó a Patricia y a Gabriel Sánchez de Chimbas, cuando extrañamente, notaron que una de las paredes de su casa se había dibujado la imagen de una virgen. Si bien no se puede ver con claridad el rostro de la santidad, para los miembros de la familia y los vecinos de la zona se trata de una especie de “milagro” que los ha llenado de júbilo en esta época festiva del año.

Tiempo de San juan pudo hablar con los integrantes de la familia, quienes contaron como fueron los días previos a tan misteriosa aparición. “Unos días antes yo tuve un sueño medio raro, yo en estos momentos estoy pasando una situación medio complicada de mi vida y la verdad es que esto fue muy chocante, porque una noche soñé con Jesús que me decía que no afloje, que todo se va a mejorar de a poco, que tenga fuerza, me acuerdo que me agarraba y se sentía mucho que era la presencia de alguien superior” sostuvo el padre de familia. Y agregó que “yo la verdad no soy muy religioso, pero esto no lo puedo explicar desde otro lado del que no sea desde la Fe, por eso el que quiera creer que crea y el que no también se respeta” dijo.

Luego de ese extraño sueño que tuvo uno de los miembros de la familia, y de una manera inexplicable, apareció en una de las paredes la siguiente imagen. En la misma se puede ver la aparente imagen de una virgen. “Se ve como el manto de la virgen, como si nos estuviera mirando de frente, otras personas seguro que se asustan con cosas así, pero para nosotros es algo bueno” sostuvo Patricia a este diario.