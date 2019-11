¡Sin tregua! El calor se hará sentir otra vez en San Juan

Otro día más en el que el termómetro estallará. Los sanjuaninos vivirán este martes otra jornada con mucho calor debido a las altas temperaturas que azotará durante gran parte de la jornada.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima rondará los 33 grados y la mínima 19 grados. De poco servirá la nubosidad que habrá a lo largo del martes ya que el calor se hará sentir con mucha fuerza.

Vale destacar que las altas temperaturas no es algo nuevo. Desde hace una semana que la provincia supera los 30 grados y en esporádicas ocasiones las lluvias apaciguaron un poco, aunque en ciertos departamentos. Lo cierto es que el calor no da tregua y la humedad tampoco, de modo que no hay sombra que ayude a aplacar esta suerte de verano que se adelantó.