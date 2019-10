¿Quién es la bella sanjuanina que opacó a Pampita en los Martín Fierro de la Moda?

View this post on Instagram

Primera ediciu00f3n de @martinfierromoda Que alegria ver tantos amigos y colegas nominados , tanto talento reconocido! Que alegru00eda que en Argentina reconozcan el arte que hay en cada detru00e1s de escena ! Mu00e1s alegru00eda au00fan que el propu00f3sito sea potenciar la moda sustentable ud83dudc9a Gracias @mariagorof por convocarme para lucir este increu00edble diseu00f1o !! ud83dude0dud83dude4c Y al gran grannn team: make up divino por Mica, @micaelaroza @frumboliestudio . El pelo por eddi ud83eudd29 @eddierodriguez_23 @cerininet . El color caribeu00f1o y organico en la piel ud83cudf87 @cocobuenosaires Fue una noche increu00edble ud83cudde6ud83cuddf7u2764ufe0f