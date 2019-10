Gracias a una campaña especial de Salud, detectan y tratan lepra en San Juan

En el marco de la semana de prevención contra la Lepra organizado por el Ministerio de Salud Pública un dato revelado por la encargada del programa preocupa al sector de la Salud. Celina Micheltorena, responsable provincial del Programa contra la Lepra, sostuvo que “actualmente se ha detectado un solo caso, y hay ocho personas que ya están con tratamiento. Creemos que puede haber más, si bien San Juan tiene un número menor de pacientes que padecen lepra, con respecto a otras provincias, puede haber casos que no se hayan diagnosticado. Como no produce síntomas la gente no consulta. Entonces para eso es esta campaña”, comentó la especialista al diario La Provincia.

Según dio a conocer la funcionaria la persona que fue detectada con esta enfermedad es mayor de edad pero su identidad permanece en reserva.

Es importante decir que la lepra es una enfermedad que nada tiene que ver con los ambientes poco higienizados, con el poder adquisitivo, ni siquiera con la edad. El motivo de adquirir esta enfermedad es cuando el sistema inmunológico de la persona, es inmunodeprimido. Pero no hay que temerle a esta enfermad como en años anteriores donde a los leprosos se los excluía de la sociedad, no podían entrar en las ciudades y su aspecto físico era deplorable. En pocas palabras, eran abandonados. Hoy la situación es distinta.

Se informó que los pacientes que actualmente están bajo tratamiento médico tienen entre 25 y 40 años pero los niños también pueden contraerla. “Al principio se asustan, pero porque tienen la idea de antes, pero cuando uno les trasmite la importancia de hacer el tratamiento, de que no pasa a mayores y de que va a ser una vida totalmente normal y se le entrega toda la folletería que haga falta para que lea, se quedan más tranquilos”, comentó.

¿Qué es la lepra?

Es una infección bacteriana que produce lesiones en la piel en forma de manchas incoloras o de algún color, y pueden afectar a la sensibilidad. Dichas lesiones no presentan síntomas que puedan generar alarma en quienes estén afectados, y eso demora la consulta médica y, por ende, el diagnóstico. Lo importante de esto es que, a diferencia de las épocas pasadas, hoy la lepra tiene un tratamiento y la persona se cura por completo, pero si no inicia el tratamiento la enfermedad se agrava.

Datos importantes

Duración del tratamiento: de 6 meses.

Es gratuitito en el Hospital Rawson.

Hay que ir a Dermatología.