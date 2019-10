El peregrinar de un jubilado sanjuanino: cirugías suspendidas, descompensaciones y atrasos

Se quebró la cadera el 20 de agosto. Desde hace casi dos meses está postrado en una cama –de hospital o de su casa- esperando una cirugía que la suspenden o la postergan antes de ingresar al quirófano porque “no llegó la prótesis”. Estanislao Chirino tiene 87 años, tiene la obra social de los ferroviarios OSFE, que en San Juan opera con la prestadora Visitar. Estuvo tres veces a punto de ser operado porque no le llegó la prótesis o no había presupuesto. En el camino se descompensó y ahora aguarda internado en la clínica Santa Clara la cirugía de cadera que le suspendieron el 18 de octubre por tercera vez.



La cronología completa de la odisea

-20 de agosto: Estanislao se quiebra la cadera.

-25 de agosto: lo internan en la clínica Santa Clara.

-14 de septiembre: le dan el alta con internación domiciliaria.

-La obra social no mandó profesionales para que lo asistan durante la internación domiciliaria. Estanislao se descompensa

-20 de septiembre: ingresa de urgencia al sanatorio Mayo, lo estabilizan, le dan fecha de cirugía pero la obra social no autorizó el presupuesto médico para la cirugía en el Mayo.

-24 de septiembre: no lo operan pero lo trasladan a la clínica Santa Clara después de que su hija, Claudia, realizara una denuncia en la Superintendencia de Salud.

-26 de septiembre: en la clínica de Santa Clara se descompensa, se le bajan los glóbulos rojos y le dan un diagnóstico errado que posterga más la cirugía.

-10 de octubre: autorizan todo para la operación con fecha programada para el 18 de octubre.

-18 de octubre: no operaron a Estanislao. La prótesis no llegó porque la obra social no actualizó un código según informaron desde la ortopedia de Buenos Aires.

-22 de octubre: ¿Lo operarán a Estanislao? Desde la ortopedia dicen que no mandarán la prótesis porque la obra social no cumplió con los trámites. Desde la obra social, aseguran que sí.

Paso por paso, este es el peregrinar que vive la familia Chirino. Estanislao tiene cuatro hijas y nietos que se encargan de cuidarlo durante la internación. Claudia es una de las hijas de Estanislao, ella es viuda y trabaja atendiendo un negocio para mantener a dos de sus cinco hijos. Debido a los cuidados que debe darle a su padre –que los hace con cariño- trabaja menos y le cuesta mucho llegar a fin de mes.

El caso de Estanislao no es un episodio aislado dentro del sistema de salud. Dentro de toda esa rueda, el engranaje más débil está representado por los jubilados, quienes son los que padecen más problemas de salud y requieren una mayor atención.