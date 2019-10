Rompió el silencio la locutora discriminadora: ahora le mandó un mensaje al Intendente de Jáchal

Luego de la polémica, Natalia Vargas, la locutora de Radio Cosmos que trató de "negritas", "bagres" y otros calificativos a las tres candidatas jachalleras para Embajadora del Sol, volvió a encender los micrófonos de su programa y, además de defenderse, le mandó un mensaje al Intendente de Jáchal.

“No quiero creer que esto es una persecución política. Al intendente de jáchal que no le vayan con el cuento cambiado, demuestre inteligencia, llame el medio de comunicación y hablé conmigo”, dijo Natalia en medio de su programa.

Acto seguido, la locutora se defendió por sus dichos y dijo que “fue un chiste y que censuran al humor”.

“No pretendo que todo el mundo tenga el mismo humor que yo, pero sería interesante que todos los demás averigüen el fragmento completo de lo que hablé en mi programa. La gente se dejó llevar por un audio sacado de contexto, no entienden el tipo de programa que hago. Es una tontería que hablen de mí, la gente no me conoce, deberían ver el programa completo”, se justificó.