Vivió en tres países, dos continentes y hasta paseó el perro con Perón: la historia de Tino, "un hombre de mundo"

image.png Los García.

Por su parte, su abuelo materno, llamado Pedro García, es quien tuvo la vida política más activa, bajo el ala del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fue miembro fundador de la Unión General Trabajadora (UGT) de España –una especie de Confederación General de Trabajo (CGT)- y diputado en las Cortes Republicanas por Valencias. El compromiso de la familia García con la política fue tal, que una de sus hijas fue asesinada cuando se lo confundió por él.

image.png Pedro García en su primera discurso como referente de la UGT.

En 1936, cuando el grupo armado comandado por Francisco Franco comenzó el golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de la Segunda República y dio inicio a la Guerra Civil Española, tanto la familia Sebastián como la García decidieron huir de España. Ninguna de las familias se conocía con profundidad y de hecho partieron por separado, pero las jugarretas del destino harían que se encontrasen tiempo más tarde.

image.png Tino junto a un retrato de sus abuelos maternos.

La familia García, conformada por Pedro, su mujer, sus tíos, Natura (la mamá de Tino) y dos de sus hijos de un matrimonio anterior, cuyo padre había muerto en combate, partieron en un barco francés rumbo a Marruecos. Pero fueron echados y enviados hacia Orán, en aquel entonces ubicado en la Argelia francesa, a un campo de concentración.

Mientras tanto, tres de los hermanos Sebastián, que incluía a Agustín, el padre de Tino, hicieron un viaje por tierra que tenía como objetivo salir de España. Pero, poco después de cumplir el objetivo, también fueron enviados a un campo de concentración. ¿Dónde estaba ubicado? En Orán.

De repente, dos familias que se conocían poco, tuvieron todo que ver. Eugeniano, uno de los hermanos del padre de Agustín, conocía a Pedro de vida política y, en el afán de encontrar caras conocidas en un lugar hostil, rápidamente se hablaron y empezaron a congeniar. Allí surgió el amor ente los padres de Tino, Agustín y Natura.

Aunque la salida del campo de concentración no fue fácil, una persona que acostumbraba a cambiar comida por joyas se la jugó por esas ocho personas que no conocía. Los albergó en su casa, les dio de comer y los ayudó a trabajar de manera clandestina para ahorrar dinero y poder irse de Argelia.

image.png Tino, de joven.

El padre de Tino desplegó sus habilidades como sastre, habilidades que reforzó cuando vivió en Francia, la capital de la moda. “Mi papá ponía una sábana en la mesa y ahí se ponía a trabajar. Cuando llegaban los inspectores a ver si no estaban trabajando clandestinamente, mi abuelo Pedro silbaba y mi papá levantaba todo de la mesa”, rememoró con una sonrisa picaresca.

Meses de trabajo clandestino les permitió elegir un nuevo destino, un lugar para sobrevivir un día más: México. En el país norteamericano estaba exiliada la mayor parte de la dirigencia opositora a Franco, que paralelamente era reconocida como el Gobierno español por las autoridades mexicanas.

México se convirtió en el hogar de la familia ensamblada de los Sebastián –García durante ocho años, desde 1940 a 1948. Allí nació la primera hija de Agustín y Natura, María Rosa; y, en 1944, nació Tino.

Esa tranquilidad no duró demasiado “por culpa” del espíritu inquieto de Agustín. Escuchó por ahí que Venezuela era un país rico para vivir. Con esta idea en mente, el papá de Tino convenció a toda la familia y partieron al nuevo desafío. Allí se instalaron, formaron sus vidas y convirtieron al país sudamericano en su hogar, en el que permanecieron por casi trece años.

Una vez asentados en Caracas, retomaron contacto con España y en 1956 pudieron traer al resto de la familia, entre ellos a la abuela de Tino, que había sido detenida por el régimen franquista durante dos años. Increíblemente, fue liberada por el mismo Franco, quien le pidió que le tejiera una alfombra con la bandera española y, asombrado por su resultado, le dio otra oportunidad.

Pero en 1956 tuvo lugar otra de las anécdotas, el “gancho” de esta nota, la que elegí para titular, porque si bien es la menos interesante de esta increíble historia de vida, tiene en su título el nombre de una de las personas más célebres de nuestro país: Juan Domingo Perón.

image.png

Perón llegó a Caracas ese 1956, después de que su gobierno en Argentina fuese derrocado en 1955 por el golpe militar liderado por Eduardo Lonardi. Si bien no hacía buenas migas con el dictador Martín Pérez Jiménez, se quedó hasta 1958, luego de sufrir dos atentados bomba.

Otra vez, los giros del destino quisieron que dos personas, que poco tenían que ver, coincidieran al mismo tiempo en una partecita de mundo. Tino salía a pasear a su perrita todas las noches a una plaza cercana al edificio en el que vivían, pero una vez una de esas noches fue diferente. Un hombre se le acercó y con un marcado acento argentino le dijo “che pibe, ¿a dónde salís a pasear a tu perra?”. Esa noche, Perón y Tino compartieron un rato largo, conversaron, pasearon a sus mascotas y se despidieron.

Al llegar a su casa, Tino le contó a su papá que había paseado con un hombre y se lo describió físicamente. “Desde mañana tú vas conmigo a pasear a la perra”, le dijo su papá. Agustín sabía quién era Perón y le había desilusionado, puesto que se enteró que le brindaba colaboración al régimen franquista. “No podían entender cómo una persona que tenía sus mismos ideales, había colaborado con Franco”, explicó Tino al respecto.

La llegada a la Argentina

Poco después de ese encuentro con Perón, en Venezuela empezó una violenta insurrección contra el gobierno de Pérez Giménez, que era reprimida violentamente por las autoridades. Esto le generó un profundo miedo a toda la familia y, por un consejo de un amigo de Agustín, decidieron emigrar a San Juan.

Tino llegó a San Juan con 16 años y tuvo que empezar de nuevo la escuela secundaria, debido a que no le reconocían casi ninguna materia. Si bien al principio sintió un desarraigo muy grande respecto a su vida en Venezuela, con el tiempo transformó a la provincia como su hogar.

En la tierra del sol y del vino conoció a Encarnación García, quien se convertiría en su esposa y madre de sus cuatro hijos: Agustín, Juan, Natalia y Mauricio. “Lo demás fue mucho trabajo, sacrificio y vivir lo mejor posible, tratando de no ser personas deshonestas y enseñarles eso a nuestros hijos. Juan vive en Andorra y para ellos es una persona muy importante, nadie quiere que se vaya de ahí. Mauricio tiene el título más alto que puede alcanzar un agrónomo, Agustín es psicólogo y sabe bien lo que no y lo que sí. Y Natalia también, siempre ha sabido lo que no y lo que sí”, explica Tino.

image.png Tino y Encarnación con su primer hijo.

Aunque reconoce que el éxito de sus hijos fue parte de su enseñanza, para él el rol de Encarnación fue el principal: “A todo el que me pregunta les digo que mis hijos son lo que son gracias a ella *señala a Encarnación, que se encuentra en una habitación contigua*”

image.png Tino y Encarnación.

Apenas terminó la entrevista Tino salió a la puerta de su casa y se encendió un cigarrillo, mientras el equipo de Tiempo de San Juan miraba fotos y registro documental único. Desde unos metros, narraba la historia de las fotografías.

Quizá ese cigarrillo es la prueba de que no está muy acostumbrado a narrar su historia, pero que abrir su corazón le permitió abrir su corazón, contar una historia que merece ser contada, de un hombre que forjó su vida en la inestabilidad de la migración, pero en la estabilidad de una familia con un lazo inquebrantable.

image.png

Hoy, con 80 años, dice que tanta política lo cansó y, de hecho, a las pruebas me remito, jamás votó en la Argentina. Sin embargo, se involucró a su manera en la vida político deportiva de la provincia, formando parte de clubes como Olimpia y Bancaria, llegando a ser el único socio vitalicio de la Federación Sanjuanina de Hockey.

Con esta increíble historia, Tino prefiere disfrutar de su familia, hacerles un asadito los domingos. O bien, cocinarles la mejor paella de San Juan.

Video