Viking Bear: el equipo sanjuanino que sueña con profesionalizarse en el mundo de los esports

El proyecto de Viking Bear nació hace unos meses con un objetivo claro: profesionalizarse y llevar a San Juan al mapa del gaming competitivo. “Nos juntamos entre amigos, siempre apoyando a la comunidad gamer sanjuanina, pero también queríamos un objetivo propio. Empezamos a buscar sponsors y ahora, poco a poco, nos estamos encaminando hacia contratos más serios”, explica el CEO del equipo, que no oculta su entusiasmo por lo que viene.

Un equipo con estructura y corazón

Detrás de cada victoria hay un arduo trabajo de equipo. Los Vikings Bears no solo cuentan con sus cinco jugadores, que lo dan todo: Adaltyr, Fertoking, Matheo, Matías, Tomi y Octa. También con un analista, Tizi y un coach Leruzo que se encargan de desarrollar estrategias y mejorar el desempeño del equipo. “El entrenamiento es clave. Buscamos que cada jugador saque lo mejor de sí, tanto en habilidad como en compañerismo. Elegimos a los jugadores no solo por su habilidad con los personajes, sino también por su capacidad de trabajar en equipo. Para mí, lo más importante es que haya una hermandad. Queremos que el equipo sea como una familia”, comenta Vikingo.Los miembros de Viking Bear no solo entrenan juntos, sino que también pasan tiempo fuera del juego, fortaleciendo sus lazos. “El cine, juntarse a comer, compartir tiempo juntos... eso mejora mucho el rendimiento en el juego porque se pueden decir las cosas sin que haya rencor. Es una parte fundamental para que el equipo funcione de la mejor manera”, añade el líder del equipo. El staff lo completan Randal y Jhongu.

La evolución de los esports en San Juan

A pesar del crecimiento, Vikingo reconoce que la escena de los esports en San Juan aún tiene un largo camino por recorrer. “El mundo del gaming aquí sigue siendo de nicho. Ha habido prejuicios y comentarios negativos, pero con esfuerzo y tiempo hemos demostrado que esto no es solo un hobby, sino que se puede vivir de ello. Nos ha tocado lidiar con la crítica, pero seguimos adelante, convencidos de que estamos progresando un montón”, afirma.

Con miras al futuro, Viking Bear tiene grandes aspiraciones: llegar a representar a San Juan y, por qué no, a Argentina en competencias internacionales. “No le tenemos miedo a los desafíos. Queremos seguir creciendo, enfrentándonos a equipos grandes, como ya lo hemos hecho en watchparties, y llegar a competencias de alto nivel”, concluye Vikingo.

El equipo sueña con seguir abriendo puertas y demostrando que, con pasión y dedicación, San Juan puede destacar en la escena de los esports. Su reciente participación en los cuartos de final de la Argentina Game Show (AGS) es un testimonio de su potencial. ¿El próximo objetivo? Llegar a las finales en Buenos Aires y continuar representando a su provincia con orgullo.