Sin embargo, un testigo lo descubrió c aminando por la vereda sin ningún tipo de dificultar hasta que, al notar que estaba siendo filmado, comenzó nuevamente su simulación. El video fue subido por el periodista Franco Bernardelli en sus redes sociales y rápidamente los sanjuaninos comenzaron a viralizarlo.

Video: escrachan a un hombre que se hace el rengo para pedir plata en las esquinas de San Juan

"Pero si siempre que está en la calle rengea y cuando salen rápido los autos, corre para que no se lo lleven por delante", "Jajajajajajaja lo ví la semana pasada el día de paro ...esperando un remis caminaba re bien , y luego cuando quise acordar andaba rengo fue re chistoso.... El tema es el q no labura xq no quiere, lastima q este engaña", fueron algunos de los comentarios que generó el video.