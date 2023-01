A lo que continuó informando que sufrió 'una fractura expuesta y una interna de la pierna izquierda y aparentemente algo en la cadera que tienen que resolver'. "Por el otro lado tengo una lesión que me asustó bastante, que es por donde he perdido bastante sangre. Pero pasando toda esa etapa, hubo mucha gente que me cuidó, me quiso y me cuidó".

Video: el artista sanjuanino que se accidentó agradeció los mensajes de apoyo y cariño

Emi Voiro, el actor sanjuanino, protagonizó un violento accidente y de inmediato fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson donde lo intervinieron quirúrgicamente. Su familia y amigos se movilizaron para conseguir dadores de sangre.