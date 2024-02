Vialidad: El motivo increíble del cierre del paso de Agua Negra, y el vaivén de funcionarios

Vialidad mantuvo el paso a Chile cerrado un dia porque no tenia combustible para las maquinarias que lo mantienen en condiciones.

En plena temporada turística, el paso de Agua Negra que comunica San Juan con la Chile estuvo un día cerrado –el jueves 1 de febrero- pero no por los temporales de nieve que pueden cortarlo, sino por un motivo sorprendente: las autoridades locales de Vialidad Nacional se quedaron sin combustible.

La falta de pago del gobierno nacional a YPF dejo a todas las delegaciones del país en medio de un problema logístico, al no poder recargar sus vehículos y maquinarias. A diferencia de otras provincias, Vialidad Nacional de San Juan no cuenta con reservas de combustibles en sus instalaciones, por lo tanto, los vehículos no pudieron viajar a la zona y mantener la ruta 150 en condiciones para el tránsito.