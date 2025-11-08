Vecinos del Barrio Cesap Rivadavia organizan una colecta atrás el incendio de una carpintería

Este viernes por la tarde se registró un incendio de grandes dimensiones en el Barrio Cesap, en Rivadavia . Si bien el foco se dio en una carpintería, la vivienda donde se encuentra el taller se vio gravemente afectada, registrando grandes pérdidas materiales. Ante este desolador panorama, vecinos del barrio organizaron una colecta para ayudar a los damnificados.

“Nuestros vecinos del B. Cesap Rivadavia perdieron absolutamente todo, se quedaron con lo puesto, se incendió la carpintería y su casa, es por eso que necesitan de la ayuda y solidaridad de todos” , reza el mensaje que comenzó a circular por grupos de WhatsApp y distintas redes sociales.

Debido a que tanto el dueño de la carpintería, Carlos Gordillo, como su ex pareja, que vivía en la casa delante del taller, perdieron gran parte de sus pertenencias por las llamas, la colecta consiste en reunir ropa tanto de hombre como de mujer, como así también calzado y ropa de cama.

Además, para quienes deseen colaborar con dinero, compartieron un alias de la familia.

El incendio se registró durante la tarde del viernes y para poder controlarlo y extinguirlo participaron cinco dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan y de Bomberos Voluntarios de departamentos como Santa Lucía y Rivadavia. Además, la Municipalidad envió sus camiones con tanques cisterna.

Por su parte, desde el Municipio de Rivadavia estuvo presente el intendente Sergio Miodowsky, acompañado por personal de Acción Social para asistir a la familia afectada por las llamas.