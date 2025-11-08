sábado 8 de noviembre 2025

Talento nuestro

Agustín Rodríguez: un altruismo que bien merece una grabación

Es un apasionado por la música y el sonido y, mientras completa su formación en Buenos Aires, ya fundó su propio estudio de grabación. Desde hace un tiempo comparte sus conocimientos con músicos locales a través de talleres gratuitos. El 13 de noviembre, el próximo en el Kümmel

Por Jorge Balmaceda Bucci
Agustín Rodríguez y Esteban Tejada, su coequiper, durante uno de los cursos impartidos.

Agustín Rodríguez, joven sanjuanino de 27 años, ha decidido volcar su vasta experiencia en sonido para beneficio de la comunidad artística de su provincia. Estudiante de Sonido en Buenos Aires, con formación adicional en la Escuela Argentina de Producción de Música Urbana y DJ, Rodríguez ha consolidado su pasión musical tras bajarse de su vínculo académico con la Medicina.

Su compromiso con la calidad se refleja en ‘El Laboratorio’. El estudio de grabación que creó en San Juan: “Lo formalicé hace 2 años atrás, después de una conversación que tuve con Sergio Manganelli, un crack de sonido de acá. Ahí encontré el puntapié para arrancar. Él describió el trabajo como de laboratorio, más de experimentación musical, y me gustó mucho la expresión. De ahí el nombre de mi estudio”.

A pesar de ser un estudio “relativamente chiquito, quizás menos conocido que los demás que hay en la provincia”, 'El Laboratorio' se enfoca en trabajar intensamente con artistas de la zona, una labor que constituye el grueso de su actividad.

image

La necesidad de compartir el conocimiento

Rodríguez ha identificado una brecha en la formación de los músicos locales, lo que lo ha motivado a compartir los conocimientos técnicos adquiridos.

“Hay muchos artistas que crean su propia música, tienen sus propios conciertos, pero no necesariamente tienen nociones básicas de lo que es una buena grabación. Eso es algo más intuitivo y quizás como que le baja un poquito la calidad al laburo que hacen”, señaló.

Para subsanar esta carencia, Agustín, junto a su amigo Esteban Tejada —con quien ya ha impartido cursos de producción en San Juan—, brindará un Taller de Grabación Gratuito.

Detalles del Taller Gratuito

El taller se concibe como una "masterclass" práctica, enfocada en el aprendizaje a partir de los errores comunes que surgen durante una grabación o presentación en vivo. Se impartirá el próximo 13 de noviembre, entre las 18:00 y 22:00, en el Teatro Oscar Kümmel. Los interesados deben inscribirse previamente en https://forms.gle/5U7d1qJWXoFTTaNC8.

"Van a aprender en qué circunstancias hay retorno en un micrófono, la mejor forma de grabar algo si quizás no tenés muchos micrófonos, o quizás ningún micrófono y tenés que grabarlo con tu teléfono. O sea, todo tipo de conocimientos que siento que podrían como elevar el nivel general de los músicos acá en la provincia”, expuso Rodríguez.

La propuesta busca asegurar que los asistentes finalicen la jornada “con conocimiento adquiridos tras disfrutar de una linda experiencia”.

