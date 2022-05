Universitarios de San Juan no tendrán clases por paro de ADICUS

El gremio universitario ADICUS convoca a un paro de actividades en la UNSJ durante 24 horas para el viernes 13 de mayo en reclamo a la falta de repuesta del gobierno nacional en contexto de paritaria salarial. Por este motivos alumnos universitarios no tendrán clases si los docentes se adhieren a la medida de fuerza. Según manifestaron desde el gremio, la inflación ha superado el salario de los docentes, dejando el cargo testigo por debajo de la canasta básica total.

La medida de fuerza se dispuso el viernes pasado, tras una reunión de la Conadu Histórica, tras no tener respuesta favorable ante los pedidos que vienen realizando desde hace semanas para concretar con encuentro con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. “Tenemos una cláusula paritaria que hace el monitoreo de la inflación con el salario y desde el Gobierno Nacional no están respetando eso, ya que ellos afirman que los salarios están por encima de la inflación, y no es así”, comentó en declaraciones a Estación Claridad Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS San Juan.