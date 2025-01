Una sanjuanina salvó a su hijo de milagro mientras se incendiaba la casa que alquila y ahora necesita ayuda

“Los Bomberos me dicen que todo ocurrió por accidente. Parece que mi hijo intentó prender el encendedor para hacerse el té, se quemó y provocó el incendio”, aseguró Laura sobre el siniestro. Y afirmó: “Por suerte mi hijo sólo sufrió una quemadura en una de sus piernas. Pero perdimos todo, No me ha quedado nada”.

image.png

Luego pidió ayuda: “Estoy cansada. Necesito una casa. Hace 40 años que estoy inscripta en el IPV. Fui empleada pública durante todos estos años y he trabajado bien, he sido responsable, me encantaba trabajar. Después me jubilé y ahora estoy en esta situación. Necesito ayuda”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una sanjuanina salvó a su hijo de milagro mientras se incendiaba la casa que alquilay ahora pide ayuda Laura Rivero, una sanjuanina jubilada de 62 años, salió este domingo a comprar semitas para darle el té a su hijo, quien tiene 16 años y es discapacitado. En ese momento se desató un incendio en la vivienda que alquila. Afortunadamente lograron salvar al chico, pero la familia perdió todas sus pertenencias. Por eso piden colaboración. Quienes puedan ayudar con dinero pueden enviarlo al alias laura.rivero.1 Quienes quieran entregar donaciones pueden hacerlo a Mariano Moreno 90 Sur, en Rivadavia. Más info en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Quienes quieran colaborar con la familia pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

image.png