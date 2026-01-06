martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Excelente opción

Una propuesta inmersiva para mirar el cielo nocturno de San Juan a sólo 18 km de la Capital

La experiencia destinada a toda la familia se podrá vivir este fin de semana, en medio de las vacaciones de verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Centro Ambiental Anchipurac invita a conocer el cielo sanjuanino en vacaciones de verano.

El Centro Ambiental Anchipurac invita a conocer el cielo sanjuanino en vacaciones de verano.

Este fin de semana, en el marco de su agenda de actividades de verano, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac llevará adelante el evento Nochecitas en el Anchi: “Descubriendo el gigante de los cielos de verano”, una experiencia nocturna pensada para disfrutar, aprender y conectarse con el universo.

Lee además
El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).
Verano

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno
el camino de san juan a la serena, un dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La actividad se realizará el sábado 10 de enero, en horario especial de verano, de 21 a 23:30, en las instalaciones de Anchipurac, ubicadas sobre Calle 5 y Pelegrini al pie del cerro Parkison, en Rivadavia, a aproximadamente 18 kilómetros de la Capital.

La propuesta incluye una bienvenida y recorrido guiado por cinco estaciones inmersivas del Centro de Formación Ambiental. Luego, se desarrollará una charla introductoria sobre el cielo de verano, seguida de una observación astronómica guiada con telescopio, con explicaciones accesibles para todo público. La experiencia se completa con degustación regional y un cierre con astrofotografía.

La observación se llevará a cabo durante el horario de mejor visibilidad nocturna, priorizando los objetos celestes que presenten condiciones favorables según el estado real del cielo. Se prevé la observación de Saturno, Júpiter y la Nebulosa de Orión, acompañada por un equipo profesional que respetará los tiempos naturales de cada objeto y la dinámica propia del cielo nocturno.

image

La actividad cuenta con cupos limitados, tiene entrada con costo y requiere inscripción previa, que puede realizarse al teléfono 264 542 9117.

"Esta propuesta se suma a la programación de verano de Anchipurac, ofreciendo a sanjuaninos y turistas una alternativa diferente para disfrutar de las noches estivales, combinando ciencia, ambiente y experiencia sensorial", afirmaron desde el Parque.

Temas
Seguí leyendo

Las donaciones para trasplante de tejidos se duplicaron en el Hospital Marcial Quiroga

Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

La Casa de Sarmiento, cerrada en plenas vacaciones por el regreso de sus eternas invasoras

Dos sanjuaninos ganaron premios del Loto y el Quini 6: uno se alzó con casi $10.000.000

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

La captura de Maduro llegó a las redes en San Juan: los posteos de una famosa abogada y un influencer

Dolor por la muerte de un director del museo sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Dique Punta Negra, uno de los espacios sanjuaninos preferidos para disfrutar el verano.
Para elegir

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Te Puede Interesar

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?
Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

Por Carla Acosta
Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga
De mal en peor

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga

El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).
Verano

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas
Declaraciones

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas