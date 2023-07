Una importante banda no vendrá a San Juan: tenían un show programado para esta semana

The Beats.

Malas noticias para los fanáticos del rock internacional, principalmente de The Beatles. La banda argentina tributo a los cuatro fantásticos de Liverpool no realizarán su show pactado para el próximo sábado 22 de julio en San Juan. El grupo comunicó que no brindará su show en la provincia por "motivos de fuerza mayor" y que el espectáculo será reprogramado.