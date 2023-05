La banda tributo a The Beatles llegará a San Juan: cuándo y dónde se presentarán

Con un renovado espectáculo que recrea la música de los fabulosos de Liverpool, el Teatro del Bicentenario presentará el sábado 22 de julio la banda tributo The Beats , para revivir el movimiento musical más relevante de todos los tiempos: The Beatles . La banda, liderada por Patricio Pérez (líder fundador) junto a su elenco, dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr para el placer de todos los amantes del cuarteto de pop rock inglés.

The Beats trae intacta la magia de The Beatles con constante innovación desde 1987. Dado a su esfuerzo y dedicación en el año 1996, fueron nombrados The Best Beatle Band in the World (La Mejor Banda Beatle del Mundo) por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

La cita del sábado 22 de julio en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario será a las 22 horas (hs). Las entradas, de $5000, $5500, $6500, $7500 y $8500, podrán adquirirse por Boletería del TB, de lunes a viernes, de 09:30 a 14hs y de 16 a 20hs y los sábados de 10 a 13:30hs. También se podrá acceder a la venta de entradas online a través de TuEntrada.com en el siguiente link.