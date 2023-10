Una diputada de Milei propone legalizar el abandono paterno: cuántos deudores de cuota alimentaria hay San Juan

lilia lemoine.webp Lilia Lemoine y Javier Milei.

El proyecto de Lilia Lemoine no es una realidad aún y, sin embargo, el número de hombres que deciden unilateralmente dejar de hacerse cargo de sus hijos e hijas aumenta año a año. ¿Qué dicen los números del Poder Judicial de San Juan sobre deudores de cuota alimentaria? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un progenitor que decide no pagar la manutención de sus hijos?

Según los números de UNICEF, en Argentina un 85% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres solas. Es decir, de madres que deben trabajar adentro del hogar con tareas de cuidado y afuera para poder mantener económicamente a sus hijos sin la presencia del progenitor. Es justamente por esto que activistas e investigadoras insisten con popularizar el término "monomarental", en lugar de monoparental, ya que estos hogares son sostenidos por mujeres solas en un porcentaje mucho mayor al de los hombres que crían solos.

A nivel local los números los aporta el Censo del año 2022 que indica que San Juan cuenta con 437.836 hogares y de ese número 106.414 son sostenidos por mujeres solas. Esto significa que el 24,2% de los hogares en San Juan son encabezados por mujeres.

Es importante señalar que este porcentaje ha ido aumentando en los últimos años. En el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres en San Juan era del 22,2%.

Por otra parte hay que tener en cuenta aquellos casos en los que la mujer inició una demanda por cuota alimentaria en la Justicia y, a pesar de esto, sigue sin recibir el dinero corresponidente de parte del progenitor. Quien lleva este control es la oficina de Control de Gestión y Estadísticas del Poder Judicial, que se encarga de registrar a los deudores alimentarios de San Juan. Es decir, de aquellos progenitores que tienen una orden del juez o un arreglo judicial con la otra parte para cuota alimentaria pero que, aún así, se niegan a pagarla.

Para ingresar al Registro de Deudores Alimentarios (RDA) de San Juan hay que deber tres cuotas seguidas o cinco alternadas. Aún así, el número aumenta año a año desde el 2002 cuando comenzaron a monitorear los deudores alimentarios. Así las cosas pasó de 293 deudores en 2021 a 376 en 2022 y 390 en 2023. Según explicaron desde el RDA, hay un solo dato que no se altera y es el de la cantidad de mujeres que integran ese registro. Es que de esos 390 progenitores que no pagan la cuota, nada más que 2 son mujeres y 388 son todos hombres que no ponen el dinero para la manutención de sus hijos.

Las consecuencias para los deudores son dos: el Emicar no les deja renovar el carnet y la Policía está notificada sobre quiénes no pagan. Sin embargo, no está claro con qué fin se notifica a la Policía ya que no hay hombres presos en San Juan por no pagar la cuota alimentaria.

"Recorriendo los departamentos, como lo hacemos permanentemente nos encontramos con una cantidad impresionante de mujeres solas al frente de sus familias, sin el apoyo de los padres y, en la mayoría de los casos, donde tampoco han hecho una denuncia", explicó a Tiempo de San Juan, Perla Welner, referente del movimiento feminista en San Juan.

Hay que tener en cuenta que ese número de 390 deudores alimentarios, incluye solo a aquellos progenitores que tienen una demanda por alimentos en la Justicia sanjuanina pero deja afuera del sistema a todas las madres que crían solas a sus hijos y nunca hicieron los trámites legales para que el progenitor se haga cargo.

"No lo han hecho porque no pudieron o porque no tienen la información para iniciar una demanda", explicó Welner. Esta situación se da, principalmente, en los departamentos alejados de San Juan porque muchas mujeres creen que tienen que movilizarse hasta la Capital de San Juan para poder iniciar una demanda por alimentos o para asesorarse.

Cuánto cuesta mantener un niño o niña en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó un informe que indica que en mayo de 2023 se debieron gastar $24.683 para proveer de bienes y servicios a un menor de 1 año y a ese monto se le suma el "costo del cuidado" que da un total de $98.339 por niño o niña.

Este gasto para mantener un hijo va subiendo a medida que los menores crecen y, por ejemplo, para un infante de entre 1 y 3 años el costo total es de $116.050. También según el INDEC, el costo de criar menores de entre 6 y 12 años es de $88.659.