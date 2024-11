Una bodega de Santa Lucía se suma a la Ruta del Vino de San Juan

Un nombre con historia

El nombre de la bodega, “Elefante Wines”, evoca la expresión inglesa "The elephant in the room", en referencia a los inicios del proyecto liderado por Juliana Rauek (enóloga) y Felipe Azcona (ingeniero agrónomo). Su primera barrica de vino artesanal, elaborada en 2013, una etapa que marcó el origen de su actual éxito. Desde entonces, crearon más de 15 etiquetas únicas que destacan el carácter del terruño sanjuanino.

Una experiencia completa

Elefante Wines ofrece experiencias turísticas que incluyen recorridos guiados por sus instalaciones y degustaciones, disponibles únicamente con reserva previa. Para complementar la propuesta, La Cantina Elefante Wines invita a disfrutar de una gastronomía basada en productos locales, disponible los viernes y sábados, también con reservas.

Con esta incorporación, la Ruta del Vino de San Juan ya cuenta con 35 bodegas abiertas al turismo, consolidando a la provincia como un destino imperdible para los amantes del vino y la cultura.

Información y reservas

• Visitas guiadas: +54 9 2645648795

• La Cantina: +54 9 2645260917

• Web: www.sanjuan.tur.ar

• Instagram: @elefantewines | @lacantinaelefantewines