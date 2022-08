Una alumna sanjuanina denunció que sufrió acoso de un profesor

Al principio no le tomó importancia, pero después su situación la contó a las autoridades de la escuela y en el Ministerio de Educación. Ella expresó que fue de un lado a otro con la denuncia y que en el CAVIG no le tomaron la denuncia.

cedula.jpeg Cédula ante su denuncia en CAVIG

A la escuela, el profesor no fue por unos días y empezaron los rumores "el profe está de licencia", "el vice hizo que renunciara", "no renunció, va a seguir dando clases". A la misma vez contó que recibió una carta del CAVIG expresándole que no iban a tomar su denuncia “porque no era un delito y no era un caso intrafamiliar (por no tener ningún vínculo con éste hombre)”:

Después detalló que una mañana este hombre volvió a dar clases “como si no hubiera pasado nada”. Ella en su mensaje dijo: “Me agarró un ataque de pánico, lloraba y tiritaba. Ustedes no se imaginan el daño psicológico que sufrí por los cometarios por parte de él, además el haber hecho todo lo que me pidieron mientras sufría para que quedara en la nada y que terminara dando clases en la escuela”.

La alumna está muy enojada con los directivos del establecimiento y también le dedicó unas palabras. “Lo peor es que yo confíe en la escuela, pensé que ellos podían ayudarme y protegerme de él”.

También contó que esta situación ya le había pasado a otro alumno. S.E. dijo que no se va a callar para que sepa todo lo que pasa en la escuela.

Su mensaje completo:

mensaje 1.jpg

mensaje 2.jpg