Un Santo visitará la Peatonal de San Juan en una jornada de fe y encuentro

San Juan se prepara para vivir una jornada religiosa especial el próximo miércoles 18 de marzo, cuando la imagen de San José recorra Peatonal en pleno centro. Esta iniciativa es impulsada por el Seminario Diocesano "Ntra. Señora de Guadalupe y San José" , que busca de esta manera cerrar las celebraciones por sus 25 años de vida institucional en coincidencia con el desarrollo de su Novena Patronal.

Bajo el lema "San José, artesano de una promesa", tanto seminaristas como sacerdotes formadores se proponen salir al encuentro de los sanjuaninos para compartir un mensaje de esperanza y cercanía en el corazón del centro urbano.

El cronograma de actividades comenzará formalmente a las 09:30 horas con la llegada de la comitiva a la Iglesia Catedral San Juan Bautista, sitio donde se realizará la bendición inicial de la jornada. Posteriormente, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la recepción oficial de la imagen de San José en la Peatonal, dando inicio a una misión activa que se extenderá durante toda la mañana.

Durante el recorrido, que finalizará cerca del mediodía, los integrantes del seminario realizarán diversas acciones de animación misionera y visitarán los locales comerciales de la zona. La propuesta incluye generar espacios de escucha para los transeúntes, recibir intenciones particulares y brindar bendiciones a las familias, vecinos y trabajadores que transitan diariamente por el sector.